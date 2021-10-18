{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: глава МИД ФРГ заявил, что отношения с Россией стали еще сложнее

Глава МИД ФРГ заявил, что отношения с Россией стали еще сложнее - Reuters.

Новость дополняется

Теги
ГерманияРоссия
МИД ФРГ: решение приостановить работу постпредства РФ при НАТО серьезно испортит отношения
Читать полностью