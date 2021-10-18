Посол Франции в Белоруссии подтвердил, что не вручил верительные грамоты Лукашенко

ТАСС, 18 октября. Французский дипломат Николя де Лакост подтвердил, что после назначения послом республики в Белоруссии так и не вручил верительные грамоты президенту страны Александру Лукашенко. Это произошло в связи с тем, что Париж не признал результаты прошлогодних президентских выборов в стране.

"К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не вручил свои верительные грамоты", - говорится в прощальном слове посла, опубликованном на сайте французского посольства в Минске.

"Мы провели здесь трудные, но незабываемые дни. Мы совершили много интересных и важных встреч и открытий. Мы встретили много мужественных и сильных духом людей. Мы с женой открыли для себя щедрость и красоту Беларуси и белорусов. Вы всегда будете в наших сердцах и мыслях", - обратился де Лакост к белорусам.

Дипломат в ноябре 2020 года въехал в Белоруссию в качестве назначенного посла Франции и в декабре 2020 года вручил копии верительных грамот только министру иностранных дел Владимиру Макею. Однако верительные грамоты Лукашенко он так и не вручил.

В понедельник пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что посол Франции в Минске не завершил процедуру вступления в должность, в связи с чем внешнеполитическое ведомство уведомило французскую сторону об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение. 17 октября де Лакост покинул страну, а глава белорусского диппредставительства в Париже Игорь Фисенко был отозван для консультаций. МИД Франции со своей стороны заявил, что считает необоснованной высылку посла, и предупредил Минск о соразмерном ответе.