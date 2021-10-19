Politico: Госдеп начал обзор работы дипломатов США по Афганистану

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайэна Шо начинает обзор ряда категорий деятельности американских дипломатов на афганском направлении. Об этом сообщила в понедельник газета Politico . По ее свидетельству, это разбирательство коснется прежде всего обстоятельств свертывания американского дипломатического присутствия в Афганистане, а также экстренной эвакуации различных категорий лиц из этой южноазиатской страны после ее перехода под контроль движения "Талибан" (запрещено в России).

Как уточнила Politico, рассматриваться будут, в частности, программы выдачи специальных американских иммиграционных въездных виз афганским гражданам, переселения таких лиц в США и экстренной эвакуации из международного аэропорта Кабула. Причем речь идет об эвакуации как афганских, так и американских граждан. Politico ссылается на информацию, полученную от должностных лиц американского внешнеполитического ведомства, а также аппарата Конгресса США. Газета в том числе цитирует письменное уведомление, которое Шо направила в понедельник в профильные комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса. В этом документе отмечается, что аудитор Госдепартамента намерен реализовать "ряд надзорных проектов".

Между тем, как утверждал официальный представитель аппарата инспектора Госдепартамента Райан Холден, "неверно говорить, что данные проекты являются расследованиями". "Мы указали Конгрессу, что эти проекты будут обзорами", - заявил Холден.

Обстоятельства спешного ухода США из Афганистана уже изучаются несколькими комитетами Конгресса. Среди них - комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей, а также спецкомитеты по разведке. Кроме того, как ожидается, схожие обзоры проведут генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко и исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул.