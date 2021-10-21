Минюст Грузии сообщил о нарушении Саакашвили тюремного устава

ТБИЛИСИ, 21 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в четверг днем из окна тюрьмы приветствовал митингующих, нарушил тюремный устав. Об этом говорится в распространенном сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.
Грузинские СМИ в четверг распространили фотографии и видеокадры, на которых видно, что Саакашвили из окна тюрьмы приветствует демонстрантов, проводящих митинг около пенитенциарного учреждения, где он отбывает наказание. Ранее сообщалось, что окна камеры Саакашвили выходят не на внешний периметр тюрьмы, а во внутренний двор.
"Сегодня Саакашвили попросил принять душ, и сотрудники учреждения доставили его в душевую. Сотрудникам учреждения вход в душевую комнату запрещен, они ожидали заключенного в коридоре. Саакашвили воспользовался этим и обратился к собравшимся за пределами учреждения людям, чем нарушил внутренний устав", - сказано в сообщении.
По данным пенитенциарной службы, сотрудники тюрьмы сразу же пресекли нарушение. В ведомстве не уточняют, будет ли политик наказан.
1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. В среду ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.