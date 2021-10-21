Путин: РФ готова активизировать контакты с Германией по линии "Петербургского диалога"

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Россия готова возобновить контакты по линии "Петербургского диалога", если новые власти Германии проявят интерес, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это не только от нас зависит, если германская сторона проявит интерес к этому, мы активизируем эту работу, - заявил российский лидер в четверг, выступая на заседании международного клуба "Валдай". - Хотя он существует, "Петербургский диалог", он никуда не делся, он, в принципе, продолжается, но, конечно, можно сделать взаимные контакты между представителями общественности двух стран <...> более интенсивными и более результативными".

Путин при этом отметил, что коалиция в Германии намечается "довольно сложная". "Надо это все деполитизировать, надеюсь, так оно и будет. Коалиция в Германии намечается довольно сложная, и там разнонаправленные политические взгляды у будущих политических сил, у этой коалиции, возможной коалиции. Посмотрим, к чему это приведет на практике, я не знаю, но мы за, мы готовы к этому", - заключил он.

Ранее правление форума общественности "Петербургский диалог" с германской стороны отказалось от проведения расширенного заседания правления 8-9 июля в Москве в связи с решением Генпрокуратуры РФ признать нежелательными три неправительственные организации из ФРГ. В заявлении германской стороны отмечалось, что две из них - Zentrum für die Liberale Moderne GmbH (Центр либеральной современности) и Deutsch-Russischer Austausch e. V. ("Немецко-русский обмен") - являются членами "Петербургского диалога" и теперь "в значительной степени ограничены" в своей деятельности. В Генпрокуратуре России отметили, что работа этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.