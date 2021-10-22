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Ливанцы рассчитывают на содействие России внутриполитическому урегулированию

По мнению президента Православного совета Ливана Роберта Абъяда, роль России необходима для сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке

БЕЙРУТ, 22 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Позиция президента России Владимира Путина по событиям в Ливане, высказанная им на заседании международного клуба "Валдай", вселила надежду в сердца ливанцев. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС президент Православного совета Ливана (ПСЛ) Роберт Абъяд.

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Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай". Полный текст
Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай".

"Из истории мы знаем, что Москва всегда приходила на помощь нашей стране в трудные моменты и протягивала руку дружбы, - сказал он. - Такая поддержка крайне важна для нас сейчас, когда на Ливан оказывается сильное внешнее давление".

По словам главы ПСЛ, политика России всегда отличалась сбалансированностью и объективно учитывала сложившиеся реалии. "Поэтому мы приветствуем готовность Москвы оказать эффективное содействие внутриполитическому урегулированию и поддерживаем ее усилия по примирению сторон на основе здравого смысла путем диалога", - подчеркнул ливанский политик.

По его мнению, роль России необходима для сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке. "Слова президента Владимира Путина о недопустимости кровопролития вселяют в наши сердца надежду на то, что мы не останемся без защиты перед натиском экстремистских сил", - подчеркнул Абъяд.

Выступая в четверг на заседании клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мирное урегулирование в Ливане путем диалога, находится в контакте со всеми политическими силами страны и будет стараться делать это в будущем, чтобы урегулировать ситуацию без всякого кровопролития. Российский президент заверил, что Москва будет делать все, чтобы убедить противоборствующие стороны в том, что "необходимо оставаться на платформе здравого смысла и стремиться к договоренностям".

14 октября в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. В результате погибли семь человек, более 30 получили ранения. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. Решительные действия ливанской армии не позволили событиям выйти из-под контроля. Прокуратура Ливана возбудила дела против 19 участников беспорядков в Бейруте, которые были задержаны силовиками.

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Путин, Владимир ВладимировичЛиванРоссия
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