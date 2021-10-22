СМИ: в Эквадоре начали проверку в отношении президента страны из-за "Досье Пандоры"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Эквадора начала предварительную проверку в отношении президента страны Гильермо Лассо в связи с его упоминанием в "Досье Пандоры". Об этом сообщает в четверг местная газета El Comercio .

По информации издания, контрольно-надзорный орган проверит наличие возможных нарушений налогового законодательства со стороны главы государства. Инициатором проверки, уточняет El Comercio, стал один из соперников Лассо на президентских выборах Яку Перес.

Эквадорская газета El Universo на основе публикации "Досье Пандоры" выступила с утверждением, что Лассо в прошлом управлял 14 офшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. В декабре 2017 года он передал свои активы двум трастам в Южной Дакоте, за три месяца до этого парламент Эквадора одобрил закон, запрещающий государственным служащим держать активы в налоговых убежищах.

В ответ на публикацию ICIJ глава государства признал, что в прошлом действительно владел такими фирмами, и подчеркнул, что незамедлительно избавился от них, о чем также сообщалось ранее публично.