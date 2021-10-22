Эксперт: в Японии многие не знают, что Токио не раз менял позицию по Курилам

ТОКИО, 22 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония после поражения во Второй мировой войне неоднократно меняла свою позицию в отношении южной части Курил, однако об этом мало известно общественному мнению страны. В связи с отмечаемым на этой неделе 65-летием послевоенной нормализации советско-японских отношений об этом заявила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Университета Досися Ёко Татэиси, автор многочисленных книг по истории СССР и России, лауреат ряда профессиональных премий.

"В Японии, - сказала она, - широко распространено мнение о том, что в течение всего периода после окончания Второй мировой войны обе страны последовательно и жестко настаивали на своем суверенитете над четырьмя островами [южной частью Курил] и всегда находились по этому вопросу в конфронтации. Однако позиция Токио по территориальному вопросу вовсе не была последовательной. В 1951 году, например, при заключении Сан-Францисского мирного договора [с США и рядом других стран антифашистской коалиции] японский МИД разъяснил, что острова Итуруп и Кунашир включаются в Курилы, от прав на которые Япония отказалась в соответствии с этим документом".

"В 1955 году во время переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР правительство Японии было готово принять советское предложение о заключении мирного договора на основе передачи только островов Шикотан и Хабомаи. Это вариант не реализовался из-за вмешательства США и сопротивления внутри правящей в Японии партии. После завершения конфронтации времен холодной войны стороны вновь стали склоняться к поиску взаимоприемлемого решения и в какой-то момент, как показалось, приблизились к договоренности на основе только двух островов. Однако все эти обстоятельства не особенно известны в Японии. Многие студенты во время занятий в университете с изумлением узнают об этом впервые".

По мнению эксперта, для продолжения конструктивного диалога нужно прилагать усилия к распространению знаний о реальном ходе послевоенных переговоров между двумя странами, чтобы "не создавать упрощенную черно-белую картину" российско-японских отношений.

История переговоров

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов, которую в Токио для удобства считают за один остров. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.