Бывший вице-президент Афганистана заявил, что за время правления талибов ВВП упал на 30%

ТЕГЕРАН, 22 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства, заявил, что ВВП страны упал на 30% после захвата власти радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Возлагая вину за приход талибов к власти на соседний Пакистан, Салех подчеркнул в пятницу на своей странице в Twitter: "Последствия двух с половиной месяцев оккупации Афганистана Пакистаном: ВВП упал, по оценкам, на 30%; уровень бедности [достиг] 90%; во имя шариата женщины [оказались обречены] на домашнее рабство; государственные [службы] не работают; пресса, СМИ и свобода выражения запрещены; городской средний класс исчез; банки закрыты".

Кроме того, бывший вице-президент призвал к сопротивлению якобы захватившему Афганистан Пакистану. "Помните: Афганистан слишком велик, чтобы Пакистан смог его поглотить. <...> Сопротивление во всех аспектах - это решение, призванное защитить наше достоинство и положить конец оккупации", - указал он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал Амрулла Салех.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

В начале сентября в ряде городов Афганистана, том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, прошли массовые акции протеста местного населения против вмешательства Пакистана во внутренние дела страны. Демонстрация также прошла у посольства Пакистана в Кабуле.