В Израиле заявили, что переговоры Беннета с Путиным были "успешными" и "очень важными"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Министр строительства Израиля Зеэв Элькин, сопровождающий премьер-министра Нафтали Беннета в ходе визита в Россию, охарактеризовал состоявшиеся в пятницу переговоры израильского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным как "успешные" и "очень важные". Соответствующее заявление Элькин опубликовал в Twitter.

"Очень важная и успешная встреча [премьера] с президентом России длилась пять с половиной часов", - написал Элькин. "Шаббат шалом из Сочи", - добавил министр. Элькин, который говорит по-русски, переводил Беннету во время переговоров с Путиным, отмечает государственное израильское радио Kan.

Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что встреча двух лидеров в Сочи "была теплой и позитивной" и что "на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений", добавив, что по ее завершении "лидеры вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа". Изначально планировалось, что премьер вернется в Израиль в тот же день, но из-за того, что встреча длилась существенно дольше намеченного, было принято решение, что израильская делегация останется в России до вечера субботы. В соответствии с еврейской традицией в шаббат с заката в пятницу по вечер субботы запрещена работа, поэтому нельзя пользоваться транспортом, в частности летать на самолетах.

Премьер Израиля прибыл в Сочи утром в пятницу с первым официальным визитом в Россию по приглашению президента РФ. Беннет вступил в должность главы израильского кабмина 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего до этого правительство бессменно с 2009 года. Путин и Нетаньяху поддерживали постоянный диалог, провели множество встреч и телефонных разговоров, неоднократно на их переговорах переводчиком выступал Элькин, занимавший ранее различные должности в кабминах предшественника Беннета.