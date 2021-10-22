Псаки: высказывания Байдена о Китае и Тайване не означали изменения в политике США

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена в четверг в отношении Китая и Тайваня не означали изменения в американской политике. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Американский лидер ранее заявил о том, что Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если остров подвергнется атаке.

"Не было никаких изменений [в нашей политике в отношении Тайваня]. Президент не объявлял о каких-либо изменениях в нашей политике и не принимал решения об изменении нашей политики. В нашей политике нет никаких изменений. Наши отношения с Тайванем в области обороны регулируются законом об отношениях с Тайванем. Одним из принципов закона об отношениях с Тайванем, которого Соединенные Штаты будут придерживаться и впредь, конечно же, является оказание помощи Тайваню в поддержании достаточного потенциала самообороны", - отметила Псаки, комментируя высказывания президента.

"Другой принцип заключается в том, что Соединенные Штаты будут рассматривать любые попытки определить будущее Тайваня не мирными средствами как угрозу миру и безопасности в западной части Тихого океана и вызывающую серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов", - добавила пресс-секретарь.

В пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что правительство США должно перестать недооценивать решимость и возможности Китая защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Вопрос Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.