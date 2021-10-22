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Расследование теракта в Манчестере

Полиция Британии задержала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Мужчина, постоянно проживающий в одном из районов города, был задержан после возвращения в Соединенное Королевство из-за рубежа

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в причастности к организации теракта у спорткомплекса "Манчестер-арена", осуществленного в мае 2017 года, задержан в пятницу в аэропорту Манчестера. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением графства Большой Манчестер (Северо-Западная Англия).

"24-летнего мужчину задержали в аэропорту Манчестера по подозрению в участии в подготовке терактов или оказании помощи иным лицам в их подготовке", - говорится в документе. Правоохранители указывают, что молодой человек, постоянно проживающий в одном из районов Манчестера, был задержан после возвращения в Соединенное Королевство из-за рубежа.

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Ранее старший брат исполнителя теракта Салмана Абеди Исмаил покинул Великобританию, чтобы не давать показания в ходе идущего в стране публичного расследования обстоятельств трагедии. По данным телеканала "Скай ньюс", арестованный мужчина не Исмаил Абеди, которому сейчас 28 лет.

Вечером 22 мая 2017 года, вскоре после завершения концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, на выходе из спортивно-концертного комплекса "Манчестер-арена" прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, больше 100 получили ранения. Исполнителем оказался 22-летний террорист-смертник Салман Абеди, родившийся в Великобритании в семье беженцев из Ливии. В ходе расследования британской полицией были задержаны 23 человека, включая Исмаила Абеди, но все они были отпущены без предъявления обвинений.

Младший брат смертника Хашим Абеди уехал в Ливию до того, как был осуществлен теракт. В 2019 году он был экстрадирован из страны и передан британским властям. Год спустя Хашима Абеди признали виновным в убийстве 22 человек, так как он помог брату спланировать теракт и собрать взрывное устройство. Он отбывает пожизненное заключение.

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