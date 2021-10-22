Госдеп: США будут считать угрозой определение будущего Тайваня немирными средствами

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против односторонних мер по изменению статус-кво вокруг Тайваня и будут рассматривать как угрозу попытки определения будущего этой китайской территории любыми средствами, кроме мирных. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Президент США [Джо Байден] не объявлял о каком-либо изменении нашей политики. Изменений нет, - сказал он. - Отношения в оборонной сфере регулируются законом об отношениях с Тайванем. Мы подтвердим наши обязательства по соглашению".

"Продолжим поддерживать самооборону Тайваня и выступать против любых односторонних изменений статус-кво. Мы остаемся привержены политике "одного Китая", - отметил Прайс.

По его словам, Вашингтон продолжит помогать Тайваню в поддержании потенциала самообороны. "Другой принцип в том, что США будут воспринимать как угрозу миру и безопасности в западной части Тихого океана любые усилия по определению будущего Тайваня, кроме мирных средств", - отметил чиновник администрации США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.