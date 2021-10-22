Оппозиция призвала к отставке президента Кипра из-за его упоминания в "Досье Пандоры"

НИКОСИЯ, 22 октября. /ТАСС/. Кипрская оппозиция призвала президента страны Никоса Анастасиадиса подать в отставку из-за того, что его имя фигурирует в "Досье Пандоры" (Pandora Papers). С соответствующими заявлениями выступили в пятницу парламентские фракции Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая является ведущей оппозиционной силой на острове, и ее союзницы по многим вопросам - кипрской "Партии зеленых" (КОСП).

Поводом для такого шага стал поддержанный в четверг подавляющим большинством депутатов Европейского парламента (ЕП) призыв к властям стран - членов ЕС к тщательному расследованию нарушений, выявленных в "Досье Пандоры". Обе политические силы подвергли критике правящую на острове партию "Демократический сбор" (ДИСИ) за старания преуменьшить тот факт, что фамилия Анастасиадиса упоминается в резолюции Европарламента. Последнее обстоятельство в АКЭЛ назвали позором для всей страны. "В который раз нашу страну унижают и вываливают в грязи на международном уровне", - добавил по этому поводу и лидер "зеленых" Хараламбос Теопемпту.

АКЭЛ и "зеленые" призвали Анастасиадиса к отставке с поста главы государства и немедленному назначению новых президентских выборов.

Демократическая партия (ДИКО), являющаяся третьей силой в стране, оказалась более сдержанной в оценках. Так, представитель ЕП от этой партии Костас Мавридис посоветовал любому киприоту, отказывающемуся признавать свои ошибки, просто взглянуть на резолюцию Европарламента.

Правящий "Демократический сбор" просто заявил о своей поддержке борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе с уклонением от уплаты налогов и с отмыванием денег, добавив, что действия ведущей политической силы страны лишь доказывают существование такой поддержки. ДИСИ взяла Анастасиадиса под защиту, заявив, что партия "опечалена попытками оппозиции использовать ситуацию в политических целях". "Мы выступаем против любых попыток оппозиции, которые основаны на групповой логике. Единственная цель которых состоит в том, чтобы причинить вред президенту", - подчеркивается в заявлении "Демократического сбора". Такие попытки, как подчеркнули в партии, "противоречат духу резолюции Европарламента".

Упоминание Анастасиадиса в "Досье Пандоры"

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под общим названием "Досье Пандоры". В подборке в том числе содержатся отчеты панамской брокерской фирмы Alcogal, в которых упомянута вероятность сговора объявленного в международный розыск бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева с сотрудниками юридической компании "Никос Анастасиадис и партнеры", основанной в свое время нынешним главой кипрского государства.

В досье отмечается, что сотрудники данной компании указали себя в качестве конечных бенефициаров четырех офшорных компаний, которые были зарегистрированы с помощью Alcogal. В отчете финансовому регулятору от 2015 года брокерская фирма призналась в сомнениях относительно правдивости предоставленной ей информации и заявила, что считает конечным бенефициаром компаний именно Лебедева.

Компания "Никос Анастасиадис и партнеры" отвергла эти обвинения на том основании, что ее сотрудники не пытались никого ввести в заблуждение и были лишь доверенными лицами конечного бенефициара. Сам же президент Кипра заявил, что ничего не знает об этой ситуации, поскольку прекратил вести дела своей фирмы в 1997 году, когда активно занялся политикой, а весной 2013 года, став президентом Кипра, отказался от своей доли в ней. При этом Анастасиадис признал, что его связывают "теплые отношения" с Лебедевым, который предоставил президенту Кипра свой самолет для полета во Францию в июне 2013 года.