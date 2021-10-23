Канада разместит на своей территории еще 322 связанных с НАТО афганцев

ОТТАВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Канады берет на себя обязательства по размещению в стране еще 322 афганцев, которые были связаны с НАТО во время операции в Афганистане. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского Минобороны, распространенного по итогам завершившейся в Брюсселе встречи министров обороны альянса.

"[Канадский] министр обороны [Харджит Сингх] Саджан объявил, что Канада переселит еще 322 афганцев, связанных с НАТО, и их ближайших родственников", - отметили в ведомстве. В Минобороны указали, что эти люди будут доставлены из Катара и Кувейта во временные лагеря пребывания в Европе, где они пройдут необходимые процедуры проверки перед отправкой в Канаду.

Ранее сообщалось, что во время эвакуации из Афганистана ВВС Канады смогли вывезти 3,7 тыс. человек, в том числе канадцев, афганцев и граждан других стран. В середине октября премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо заявил, что Канада примет 40 тыс. афганцев, которых эвакуировали Соединенные Штаты и другие страны из Афганистана.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.