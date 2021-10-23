Оппозиция на Украине считает безумием отказ властей Львова передать РФ останки разведчика

"На Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, всеми способами стремящихся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Только в среду Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) обнародовал свой диктаторский перечень табуированных названий и терминов, запретив даже упоминать о Великой Отечественной войне. А уже в пятницу в Полтаве неизвестные разбили памятную доску Герою Советского Союза Филиппу Киве - деду депутата Верховной рады от ОПЗЖ Ильи Кивы. Но апогеем этого безумия стал отказ членов исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России", - отмечается в заявлении ОПЗЖ, опубликованном в пятницу на сайте партии.

И это притом, отмечает ОПЗЖ, что в сентябре Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал Львовский горсовет разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова на мемориальном комплексе в Екатеринбурге (РФ). "Такими действиями украинская власть, в том числе и местная, демонстрирует крайнее презрение к закону и уверенность в абсолютной безнаказанности за это", - заявила оппозиция.

ОПЗЖ назвала "совершенно постыдным и аморальным предложением мэра Львова Андрея Садового вернуть прах погибшего в 1944 году советского героя на родину лишь в обмен на освобождение украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в РФ". Оппозиция считает, что само предложение Садового напоминает "озвученную ранее бредовую, антиконституционную идею" президента Украины Владимира Зеленского об обмене председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых в России украинцев.

Львов отказал передавать РФ останки Кузнецова

Садовой в пятницу заявил, что львовские власти не будут передавать России останки советского разведчика, несмотря на решение кассационного административного суда.

Кассационной административный суд Верховного суда Украины 15 сентября обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить родственникам Николая Кузнецова перезахоронить его останки из могилы на Холме Славы во Львове на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Это постановление стало окончательным и обжалованию не подлежит. В четверг исполком Львовского горсовета должен был принимать решение об исполнении постановления суда высшей инстанции, однако городские власти отказались выполнять постановление суда.

Николай Кузнецов погиб от рук украинских националистов в ночь на 9 марта 1944 года, когда вместе с двумя товарищами попал в засаду в селе Боратин Львовской области. В 1959 году останки разведчика были обнаружены в лесу близ места его гибели, а в 1960 году он был похоронен с воинскими почестями на львовском Холме Славы. Однако нынешние украинские власти оказались неспособны обеспечить сохранность захоронения, на которое время от времени нападают вандалы. Так, в 2019 году с могильной плиты был похищен бронзовый барельеф.