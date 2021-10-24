Проживающие в Москве граждане Узбекистана активно голосуют на выборах президента

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотни граждан Узбекистана с утра приходят к посольству республики, расположенному в центре Москвы, где открыт избирательный участок на проходящих в воскресенье выборах президента республики. Несмотря на дождливую погоду в российской столице, как передает корреспондент ТАСС, проживающие в Москве граждане Узбекистана активно идут на участок, чтобы отдать свой голос.

На эту тему Граждане Узбекистана активно голосуют на президентских выборах

Судить об активности избирателей можно находясь не только в непосредственной близости к территории посольства, но и у выхода из станции метро "Полянка", которая в менее 10 минут ходьбы от диппредставительства. Граждане Узбекистана компаниями по три-четыре человека направляются в сторону участка, открытого в посольстве. На улице Большая Полянка многие фотографируются у открытого несколько лет назад памятника первому президенту Исламу Каримову. В воскресенье проходят первые очередные выборы после ухода из жизни главы государства Каримова в 2016 году. Непосредственно у здания посольства ситуация довольно спокойная. Вдоль прилегающего к Большой Полянке Погорельского переулка выставлены металлические ограждения, формирующие коридор для организованного прохода избирателей на участок. Под небольшим навесом две рамки металлодетектора. У избирателей проверяют паспорт, обеспечивают при необходимости масками и впускают на территорию посольства. Как у входа на участок, так и по периметру здания дежурят полицейские. С обратной стороны посольства стоит на случай необходимости автобус ОМОНа. У входа на территорию посольства работают молодые люди, бесплатно предлагающие избирателям чай, кофе и бургеры.