Проживающие в Москве граждане Узбекистана активно голосуют на выборах президента

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотни граждан Узбекистана с утра приходят к посольству республики, расположенному в центре Москвы, где открыт избирательный участок на проходящих в воскресенье выборах президента республики. Несмотря на дождливую погоду в российской столице, как передает корреспондент ТАСС, проживающие в Москве граждане Узбекистана активно идут на участок, чтобы отдать свой голос.
Судить об активности избирателей можно находясь не только в непосредственной близости к территории посольства, но и у выхода из станции метро "Полянка", которая в менее 10 минут ходьбы от диппредставительства. Граждане Узбекистана компаниями по три-четыре человека направляются в сторону участка, открытого в посольстве. На улице Большая Полянка многие фотографируются у открытого несколько лет назад памятника первому президенту Исламу Каримову. В воскресенье проходят первые очередные выборы после ухода из жизни главы государства Каримова в 2016 году.
Непосредственно у здания посольства ситуация довольно спокойная. Вдоль прилегающего к Большой Полянке Погорельского переулка выставлены металлические ограждения, формирующие коридор для организованного прохода избирателей на участок. Под небольшим навесом две рамки металлодетектора. У избирателей проверяют паспорт, обеспечивают при необходимости масками и впускают на территорию посольства. Как у входа на участок, так и по периметру здания дежурят полицейские. С обратной стороны посольства стоит на случай необходимости автобус ОМОНа.
У входа на территорию посольства работают молодые люди, бесплатно предлагающие избирателям чай, кофе и бургеры.
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Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник пресс-службы посольства, никаких провокаций не было. Что касается активности избирателей, то, по его словам, наивысшая явка наблюдалась в момент открытия участка в 8:00. Люди пришли заранее и выстроились в длинную очередь. После того как отзвучал гимн Узбекистана и участок открылся, люди стали проходить внутрь. Представитель пресс-службы также поделился с корреспондентом ТАСС наблюдением, что на нынешних выборах главы государства желающих проголосовать больше, чем в 2019 году, когда проходило голосование в парламент республики.
"Для нас очень важно проголосовать. Я работаю в Москве два года и, конечно, пришел проголосовать", - отметил в беседе с корр. ТАСС пришедший на участок трудовой мигрант, уроженец города Термез. По его словам, он, как и многие его знакомые, всегда ходят голосовать, вне зависимости от того, находятся они в Москве или у себя на родине. "Мы здесь не планируем долго жить, мы приехали поработать несколько лет и вернуться домой", - добавил он.
Выборы в Узбекистане
Президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. К 17:30 по местному времени (15:30 мск) проголосовали более 70% избирателей, порог явки в 33% был преодолен и выборы признаны состоявшимися. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей.
Помимо Москвы на территории России избирательные участки открылись в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Казани.