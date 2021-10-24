Граждане Узбекистана активно голосуют на президентских выборах

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Президентские выборы в Узбекистане проходят при активной явке, с самого утра на избирательных участках в Ташкенте выстраиваются очереди желающих проголосовать граждан всех возрастов, передает корреспондент ТАСС.

Участки открылись в 8:00 (6:00 мск), и, по данным ЦИК, явка уже к 11:00 составила более 33%, что позволило признать выборы состоявшимися.

Голосование проходит с соблюдением необходимых санитарных мер. У входа на участки избирателей встречают медицинские работники, которые измеряют температуру и дают обработать руки антисептиком, здесь также можно взять медицинскую маску. Сам процесс голосования организован традиционно: избиратель предъявляет удостоверяющий личность документ, получает бюллетень и отправляется в кабину для голосования. Ряд кабин адаптирован для того, чтобы люди с ограниченными возможностями также могли принять участие в выборах в комфортных условиях. Представители пяти политических партий, выдвинувших своих кандидатов, отслеживают процесс со специально оборудованных мест, участки регулярно посещают и группы международных наблюдателей. На каждом участке размещены стенды со списками избирателей и информацией о кандидатах.

Многие из собеседников корреспондента ТАСС отмечают, что настроение у людей приподнятое, они проявляют большой интерес к происходящему. На некоторых участках играет национальная музыка из динамиков. "Люди идут с очень хорошим настроением, всем интересно, погода тоже поднимает настроение", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС председатель комиссии избирательного участка №572 Дилафруз Мансурова.

Активно себя проявляет и молодежь. Так, представитель избирательной комиссии на участке, расположенном в здании Ташкентского государственного экономического университета, Шохрух Баймурадов отметил, что здесь очень гордятся явкой. "Ребята очень активные, больше 25% голосуют в первый раз и очень стараются внести свою лепту", - сказал он.

"Голосую впервые, рада, что мой голос тоже имеет значение. Хочу, чтобы был избран тот кандидат, за которого я голосовала и чтобы программа этого кандидата реализовалась на 100%", - поделилась впечатлениями студентка Умида.

Мнение наблюдателей

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, присутствующий на выборах в качестве международного наблюдателя, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС достойную организацию процесса голосования. "Вижу большой интерес и энтузиазм. С точки зрения организации, на мой взгляд, сделано все блестяще, есть возможность знакомства с биографиями кандидатов на узбекском и русском языках, - обратил внимание Торкунов. - На каждом участке были представители других кандидатов, я побеседовал с ними. Спрашивал, есть ли замечания по процедуре и ходу голосования, и везде получил ответ, что замечаний нет, все идет транспарентно и открыто". "Я полагаю, что созданы самые благоприятные условия для того, чтобы дать народу Узбекистана высказать свою волю относительно будущего президента", - сказал он. Торкунов также отметил большое число молодежи среди голосовавших: "Не знаю, что покажет статистика, но у меня ощущение, что молодежь пошла на выборы с интересом и с удовольствием".