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СМИ: 50 боевиков ИГ сдались сформированным талибами властям в Нангархаре

Об их дальнейшей судьбе информации пока нет

ТАСС, 24 октября. Несколько десятков сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сдались местным властям, сформированным радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Pajhwok.

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По информации представителей разведслужб провинции, "50 боевиков ИГ сдались в Нангархаре правительственным силам". Отмечается, что это стало возможным благодаря "посредничеству, с которым выступили вожди местных племен".

В сентябре и начале октября в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.

10 октября заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид заявил, что ИГ "не представляет угрозы для Афганистана и талибы способны самостоятельно бороться с этой группировкой".

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.

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