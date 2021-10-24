Эксперт: США начали переговоры с талибами, так как сдавали позиции в военном плане

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов начали переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе войск из Афганистана и заключении политического соглашения, поскольку не могли одержать над ними военную победу и постоянно сдавали позиции. Это признал в воскресенье в интервью телеканалу CBS бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Талибы - это реальность Афганистана. Мы не победили их. На самом деле они добивались успеха на поле боя даже тогда, когда мы вели с ними переговоры, и причина, по которой мы вели с ними переговоры, заключалась в том, что с военной точки зрения ситуация складывалась не так, как нам бы хотелось, мы сдавали позиции каждый год", - сказал он.

Журналистка телеканала спросила, идет ли речь фактически о том, что талибы выигрывали войну. "Они, хоть и медленно, но продвигались вперед", - ответил Халилзад. "Мы сдавали позиции талибам, и альтернатива заключалась либо в том, чтобы заключить соглашение, либо в том, что это [продвижение талибов] продолжится", - добавил бывший спецпредставитель США.

Госдеп 19 октября сообщил о том, что Халилзад покидает пост спецпредставителя по Афганистану, а указанную должность займет его заместитель Томас Уэст. По свидетельству американской печати, прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября. Халилзад в том числе признал в нем, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и [радикальным движением] "Талибан" [запрещено в России] прошла не так, как задумывалось".

Халилзад - получивший гражданство США пуштун родом из Афганистана. В администрации Джорджа Буша - младшего был сначала спецпредставителем по Афганистану, а затем послом в Кабуле. Был вновь назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом. Стал архитектором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из исламской республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.