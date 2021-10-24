Эксперт: вывод войск США из Афганистана мог пройти еще хуже

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Вывод американских войск из Афганистана был осуществлен плохо, однако ситуация могла сложиться еще хуже, а столица страны Кабул могла бы быть разрушена в результате боев за город, если бы вашингтонская администрация приняла другие решения. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью телеканалу CBS бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Финальная фаза была ужасной, никакого сомнения в этом нет, но могло быть намного хуже. <...> Кабул мог быть разрушен, могли бы быть бои на каждую улицу", - сказал он. "Могло быть намного хуже. До сих пор может стать еще хуже, а может стать лучше, но выбор теперь зависит в большей степени от них, от афганцев", - добавил Халилзад.

По его словам, несмотря на царивший в Кабуле в последние дни перед уходом американцев хаос, Вашингтону удалось добиться от представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые вошли в город, всей необходимой помощи для осуществления эвакуации. "Они делали все, что мы их просили делать, во время этой финальной фазы", - отметил бывший спецпредставитель США.

Госдеп 19 октября сообщил о том, что Халилзад покидает пост спецпредставителя по Афганистану, а указанную должность займет его заместитель Томас Уэст. По свидетельству американской печати, прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября. Халилзад в том числе признал в нем, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и [радикальным движением] "Талибан" прошла не так, как задумывалось".

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из исламской республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.