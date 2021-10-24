Эксперт: Байден мог пересмотреть соглашение с талибами о выводе войск, но не стал

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена могла пересмотреть соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе американских войск из Афганистана, заключенное предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа, но решила придерживаться его положений. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Я думаю, что им досталось это соглашение от предшественников. У них была возможность взглянуть на него, и они это сделали. Они могли принять целый ряд решений относительно этого соглашения, они решили придерживаться положений о выводе войск", - констатировал Халилзад.

По его словам, администрация Байдена решила придерживаться подхода, при котором вывод войск осуществлялся строго по графику, не принимая во внимание, какие условия в тот момент складывались в Афганистане. Халилзад подчеркнул, что причиной этого было "мнение о том, что если будет применяться подход, который отталкивается от условий, от того факта, что афганцы должны в результате переговоров сначала достичь соглашения, то мы [США] застряли бы там надолго". Бывший спецпредставитель США, ранее подавший прошение об отставке, признал, что сам он ожидал другого исхода. "Я бы хотел увидеть соглашение, достигнутое в результате переговоров", - подчеркнул он.

Госдеп 19 октября сообщил о том, что Халилзад покидает пост спецпредставителя по Афганистану, а указанную должность займет его заместитель Томас Уэст. По свидетельству американской печати, прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября. Халилзад в том числе признал в нем, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и [радикальным движением] "Талибан" прошла не так, как задумывалось".

Халилзад - получивший гражданство США пуштун родом из Афганистана. В администрации Джорджа Буша - младшего был сначала спецпредставителем по Афганистану, а затем послом в Кабуле. Был вновь назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом. Стал архитектором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из исламской республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.