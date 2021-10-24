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Эксперт: Байден мог пересмотреть соглашение с талибами о выводе войск, но не стал

По словам бывшего спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, администрация Байдена решила придерживаться подхода, при котором вывод войск осуществлялся строго по графику, не принимая во внимание, какие условия в тот момент складывались в Афганистане

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена могла пересмотреть соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе американских войск из Афганистана, заключенное предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа, но решила придерживаться его положений. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

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"Я думаю, что им досталось это соглашение от предшественников. У них была возможность взглянуть на него, и они это сделали. Они могли принять целый ряд решений относительно этого соглашения, они решили придерживаться положений о выводе войск", - констатировал Халилзад.

По его словам, администрация Байдена решила придерживаться подхода, при котором вывод войск осуществлялся строго по графику, не принимая во внимание, какие условия в тот момент складывались в Афганистане. Халилзад подчеркнул, что причиной этого было "мнение о том, что если будет применяться подход, который отталкивается от условий, от того факта, что афганцы должны в результате переговоров сначала достичь соглашения, то мы [США] застряли бы там надолго". Бывший спецпредставитель США, ранее подавший прошение об отставке, признал, что сам он ожидал другого исхода. "Я бы хотел увидеть соглашение, достигнутое в результате переговоров", - подчеркнул он.

Госдеп 19 октября сообщил о том, что Халилзад покидает пост спецпредставителя по Афганистану, а указанную должность займет его заместитель Томас Уэст. По свидетельству американской печати, прошение 70-летнего Халилзада об отставке, поданное главе внешнеполитического ведомства США, датировано 18 октября. Халилзад в том числе признал в нем, что реализация выработанной при его непосредственном участии в период пребывания у власти предыдущей американской администрации "политической договоренности между афганским правительством и [радикальным движением] "Талибан" прошла не так, как задумывалось".

Халилзад - получивший гражданство США пуштун родом из Афганистана. В администрации Джорджа Буша - младшего был сначала спецпредставителем по Афганистану, а затем послом в Кабуле. Был вновь назначен спецпосланником по Афганистану в сентябре 2018 года занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом. Стал архитектором мирных соглашений администрации Трампа с талибами, подписанных в Дохе в феврале 2020 года.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести силы из исламской республики. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джо
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