НАТО ценит диалог между Финляндией и РФ, который может помочь отношениям альянса с Москвой

ХЕЛЬСИНКИ, 25 октября. /ТАСС/. НАТО ценит конструктивный диалог между Финляндией и Россией, который может помочь отношениям альянса с Москвой. Об этом заявил в понедельник в Хельсинки генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы ценим, что Финляндия может вести конструктивный диалог с Россией, и это может помочь взаимодействию НАТО с Россией", - сказал он.

Столтенберг в очередной раз повторил, что диалог с Россией важен для альянса, особенно в трудные времена. "Диалог важен. НАТО верит в диалог, конечно, и с Россией, которая является нашим соседом. Нам необходимо снизить напряжение, особенно в такие сложные времена, как сейчас", - отметил он.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.