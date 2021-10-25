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Политический кризис в Судане

Лидер Судана назвал события в стране "ответом армии на молодежную революцию"

Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военные продолжат усилия по реализации мечты суданцев о переходе к демократии до передачи власти гражданскому правительству

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Председатель управляющего Суданом Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан назвал последние события в стране "ответом армии на молодежную революцию". С обращением к нации генерал выступил в понедельник через несколько часов после ареста главы правительства Абдаллы Хамдука и ряда высокопоставленных чиновников, а также лидеров политических партий.

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"Вооруженные силы [Судана] ответили на революцию молодежи", - подчеркнул аль-Бурхан, слова которого приводит телеканал "Аль-Арабия".

Он также добавил, что военные "продолжат [усилия] по реализации мечты суданцев о переходе к демократии до передачи власти гражданскому правительству".

Теги
СуданПолитический кризис в Судане
Политический кризис в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане
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