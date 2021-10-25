Лидер Судана назвал события в стране "ответом армии на молодежную революцию"

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Председатель управляющего Суданом Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан назвал последние события в стране "ответом армии на молодежную революцию". С обращением к нации генерал выступил в понедельник через несколько часов после ареста главы правительства Абдаллы Хамдука и ряда высокопоставленных чиновников, а также лидеров политических партий.