Лидер Судана назвал события в стране "ответом армии на молодежную революцию"

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Председатель управляющего Суданом Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан назвал последние события в стране "ответом армии на молодежную революцию". С обращением к нации генерал выступил в понедельник через несколько часов после ареста главы правительства Абдаллы Хамдука и ряда высокопоставленных чиновников, а также лидеров политических партий.
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"Вооруженные силы [Судана] ответили на революцию молодежи", - подчеркнул аль-Бурхан, слова которого приводит телеканал "Аль-Арабия".
Он также добавил, что военные "продолжат [усилия] по реализации мечты суданцев о переходе к демократии до передачи власти гражданскому правительству".