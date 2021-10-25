БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Евросоюз обеспокоен событиями в Судане и призывает освободить задержанных политиков, в частности, премьер-министра Абдаллу Хамдука. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы Набила Массрали.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что премьер-министр Хамдук помещен под домашний арест, а также о задержании других министров. Мы призываем к их скорейшему освобождению и настоятельно призываем не препятствовать средствам связи, чтобы они могли связаться с теми, кто в них нуждается", - сказала она.

После встречи главы правящего Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице страны Хартуме начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника.

По данным арабских телеканалов, военные взяли под контроль аэропорт, здание гостелерадио, перекрыли все въезды в столицу. Пропал интернет, мобильная связь работает с большими перебоями. Частные радиостанции также прекратили вещание в обычном режиме и начали транслировать военную музыку.