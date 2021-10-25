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Правозащитники Украины обратились в полицию из-за отказа передать РФ останки разведчика

Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове Russianname/CC BY-SA 2.5/Wikimedia Commons
Описание
Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове
© Russianname/CC BY-SA 2.5/Wikimedia Commons

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Представители украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной обратились в полицию с заявлением на мэра Львова Андрея Садового, после того как он заявил, что власти города не будут передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение суда. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила директор института Елена Бережная.

"Мы отправили сегодня [в полицию Львова] уведомление об уголовном правонарушении в отношении конкретно Садового. Все его высказывания приведены. Документ ушел", - сообщила Бережная.

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