Правозащитники Украины обратились в полицию из-за отказа передать РФ останки разведчика

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Представители украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной обратились в полицию с заявлением на мэра Львова Андрея Садового, после того как он заявил, что власти города не будут передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение суда. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщила директор института Елена Бережная.

"Мы отправили сегодня [в полицию Львова] уведомление об уголовном правонарушении в отношении конкретно Садового. Все его высказывания приведены. Документ ушел", - сообщила Бережная.