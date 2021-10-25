Польша доведет до 10 тыс. численность военных на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство Польши решило довести до 10 тыс. численность солдат и офицеров, помогающих охранять границу страны с Белоруссией от нелегальных мигрантов. Об этом сообщил в понедельник министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

"Мы увеличиваем число солдат, помогающих пограничной охране, на 2,5 тыс. Уже скоро надежность границы будут обеспечивать около 10 тыс. солдат из 16-й, 18-й и 12-й дивизий", - написал он в Twitter, подчеркнув также, что добровольцы из числа Войск территориальной обороны помогают местным жителям.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 25 тыс. мигрантов.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям Варшавы, доставляет мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.