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Политический кризис в Судане

Канада осудила переворот в Судане

Глава канадского МИД Марк Гарно призвал военных отказаться от своих намерений

ОТТАВА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Канады решительно осуждают военный переворот в Судане. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Марка Гарно.

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Что известно о политическом кризисе в Судане

"Канада решительно осуждает неконституционный захват правительства военными в Судане, - сказал он. - Эти действия неприемлемы и противоречат воле народа Судана". Гарно также призвал военных отказаться от своих намерений и "соблюдать положения перехода [страны] к демократии".

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданКанадаПолитический кризис в Судане
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