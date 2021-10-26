Источник: США и еще пять стран запросили проведение консультаций СБ ООН по Судану

ООН, 26 октября. /ТАСС/. США, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция и Эстония запросили на вторник проведение консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации в Судане. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

"Консультации по Судану запрошены на завтра Великобританией, Ирландией, Норвегией, США, Францией и Эстонией", - сказал он.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева сообщила ТАСС, что Совет Безопасности рассмотрит ситуацию в Судане после возвращения своей делегации из поездки в Мали и Нигер [после 26 октября]. Евстигнеева входит в делегацию Совбеза. Кроме того, в ее состав включены постпреды США Линда Томас-Гринфилд и Франции Николя де Ривьер. Остается неясным, в каком составе и формате представители западных стран хотят обсуждать суданскую проблематику. В графике ООН пока такого пункта нет.

В ходе видеоконференции спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Первес допустил проведение во вторник брифинга для Совета Безопасности.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.