"Тройка" по Судану призвала военных страны освободить представителей гражданских властей

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Великобритания и Норвегия, представляющие международную "тройку" по Судану, выразили обеспокоенность ситуацией в Судане и призвал военных страны освободить представителей гражданских властей. Текст соответствующего трехстороннего заявления распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

"Тройка" глубоко обеспокоена ситуацией в Судане и осуждает приостановку деятельности институтов государственной власти, объявление чрезвычайного положения, а также задержание военными премьер-министра [Абдаллы] Хамдука и других представителей гражданского руководства. Мы призываем силы безопасности немедленно освободить тех, кого они незаконно задержали", - отмечается в документе.