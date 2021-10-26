В ООН подтвердили проведение 26 октября закрытого заседания Совбеза по Судану

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане, где военные в ночь на понедельник арестовали членов правительства, пройдет во вторник в 16.00 (23.00 мск) в закрытом режиме. Об этом сообщили в понедельник во всемирной организации.

"Заседание по ситуации в Судане и другим вопросам состоится в 16.00 в закрытом формате", - отметили во всемирной организации.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.