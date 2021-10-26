СМИ: Китай требует ответа на вопросы по инциденту с атомной субмариной США

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Китай настаивает на опубликовании всей информации о столкновении атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября. Об этом пишет во вторник пекинская газета Global Times , отражающая мнение военно-политического руководства КНР.

"Мы решительно обращаемся к Соединенным Штатам с требованием немедленно огласить базовую информацию об этом происшествии", - говорится в статье издания. Как великая держава, отмечается в материале, США "несут ответственность и обязанность сделать это". В противном случае, говорится далее, "это будет означать, что США сделали нечто позорящее их, например, нарушили международное право и серьезно вторглись в сферу интересов другой страны в Южно-Китайском море". "К сожалению, - сетует китайская газета, - ведущие американские СМИ хранят на сей раз молчание", равно как и медиа других западных стран.

"Мы призываем международное сообщество возвысить голос и потребовать объяснений от США", поскольку инцидент с американской ядерной субмариной "не является делом только армии США", следует также принять во внимание "законные и обоснованные" озабоченности стран региона, резюмирует китайское издание.

Инцидент с субмариной

7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила, что 2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Как стало известно из сообщений печати, инцидент произошел в Южно-Китайском море.

По данным китайских аналитиков, место аварии находилось к востоку от островов Сиша (Парасельских островов). Субмарина, полагают аналитики, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.