Украина из-за остановки своего завода начала закупать медицинский кислород в Польше

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов с тяжелой формой COVID-19 в связи с тем, что производившее его предприятие на западе страны приостановило работу. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Да, с учетом того что завод по производству кислорода на западе Украины остановился, связались с Польшей - это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - сказал он в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда". По его словам, все необходимые разрешения оформили за один день, после чего польский поставщик доставил несколько машин в украинские больницы. Министр добавил, что разницу в цене между польским кислородом и тем, который производится на Украине, больницы не ощутили.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 22 октября сообщал, что два основных производителя кислорода в стране встали на ремонт. Это произошло, несмотря на пиковые показатели новой волны распространения коронавируса.

По данным Минздрава, число умерших от осложнений после заражения коронавирусом за минувшие сутки на Украине составило 734, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Всего в стране заразились коронавирусом 2 803 159 человек, выздоровели 2 390 112, умерли 64 936.

В настоящий момент на Украине из-за распространения COVID-19 в Николаевской, Ровенской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской областях введен красный уровень эпидемической опасности. По словам Ляшко, "во вторник-среду" будет принято решение о переводе в красную зону еще пяти областей.