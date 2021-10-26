Минск считает, что ICAO может перенести отчет по Ryanair на февраль 2022 года

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии заявил, что у него нет уверенности в том, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) подготовит отчет об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который вынужденно приземлился в Минске, в ходе текущей 224-й сессии, он может быть перенесен на следующую сессию в феврале 2022 года.

"В ходе доклада отмечено, что белорусская сторона представила большой объем документов, аудио- и видеоматериалов и по-прежнему рабочей группе требуется больше времени для установления всех обстоятельств события, произошедшего 23 мая 2021 года. Отмечено, что нет уверенности в том, что группа подготовит окончательный отчет в ходе текущей 224-й сессии и он может быть перенесен на следующую сессию - февраль 2022 года", - указано в сообщении департамента во вторник.

В сообщении отмечается, что директор департамента по авиации Артем Сикорский в очередной раз "обратился к Совету ICAO с просьбой об оказании содействия в представлении данных объективного контроля с борта воздушного судна".