Премьер Украины заявил, что Киев пока не определил место хранения скифского золота

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Украина пока не определила точное место хранения коллекции скифского золота, этот вопрос будет решаться в координации с министерством культуры страны. Об этом на брифинге в городе Кропивницкий заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступление которого транслировал телеканал "Дом" в Facebook.

"Я убежден, что бороться за эти ценности мы будем до конца, храниться они будут на Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры, и я убежден, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности сохраняться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, где будут храниться ценности.