Дональд Трамп пообещал "спасти США от цензуры" с помощью своей новой соцсети

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в его новой социальной сети TRUTH Social не будет цензуры, "непонятных блокировок, демонетизации и махинаций с алгоритмами в политических целях". Такое заявление бывшего американского лидера во вторник опубликовала пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон на своей странице в Twitter .

"На прошлой неделе я рассказал о создании новой компании, которая бросит вызов доминированию крупных технологических корпораций. Для меня это начинание связано не только с политикой. Оно связано со спасением нашей страны", - говорится в заявлении Трампа, распространенном медиагруппой. По его мнению, США пошли "по опасному пути цензуры", жители страны вынуждены слушать указания "небольшой группы самопровозглашенных арбитров" о том, что они "могут говорить и думать", причем запретными "все чаще становятся наиболее злободневные темы".

По словам бывшего главы Белого дома, "самая тяжелая ситуация с цензурой" наблюдается в социальных сетях, которые являются главной "публичной ареной современности". Трамп напомнил, что сам стал жертвой блокировки во время пребывания на посту президента. По его мнению, "их разложение больше нельзя игнорировать".

Бывший президент обещает, что в отличие от "больших технологических корпораций" в TRUTH Social "альтернативное мнение не будет помечаться как дезинформация". Трамп надеется привлечь на свою площадку не только республиканцев, но и демократов, сторонников других политических взглядов.

Однако экс-лидер указывает, что полная реализация его инициативы потребует несколько лет и больших финансовых вложений. Он же, по его собственному мнению, располагает необходимыми ресурсами и положением для воплощения этой идеи. Кроме того, он рассказал о планах медиагруппы по созданию стримингового сервиса.

На прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет разработана новая социальная сеть под названием TRUTH Social. Ожидается, что бета-тестирование приложения для соцсети начнется уже в ноябре этого года, а его запуск намечен на первый квартал 2022 года.