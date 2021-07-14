Не Twitter так Gettr. Как команда Трампа создает "свободную от цензуры" соцсеть

В начале июля команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила собственную социальную сеть Gettr, которая должна стать альтернативой Facebook, Twitter и Instagram. Сам экс-глава государства остается заблокирован на этих площадках после того, как 6 января его сторонники ворвались в здание Конгресса. Новая соцсеть может быть очередной попыткой Трампа вернуться в онлайн-пространство. Разбираемся, удастся ли бывшему лидеру сделать это с помощью Gettr. Люди Трампа Сообщения о том, что Дональд Трамп готовится запустить свой интернет-проект, стали появляться сразу после того, как он покинул Белый дом. Заблокированный во всех крупнейших американских соцсетях, экс-президент рассчитывал вернуть свою онлайн-популярность с помощью собственной площадки. По данным газеты The New York Times, с сентября 2020 года по январь 2021 года посты Трампа в социальных сетях набрали в среднем 272 тыс. лайков и репостов.

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В начале мая у республиканца появился сайт From the Desk of Donald J. Trump ("Со стола Дональда Трампа" — англ.), который визуально напоминал, скорее, личный блог. Зарегистрировавшись на этом сайте, пользователи могли читать комментарии экс-президента, а также делиться ими в других соцсетях. На единственной странице ресурса также рекламировали продукцию со слоганом Make America Great Again, но кнопка "купить" не ней так и не заработала. Проект просуществовал всего месяц и закрылся в начале лета из-за низкой посещаемости. При этом в окружении Трампа тогда заявили, что блог удалили потому что экс-президент собрался переходить в "другую соцсеть". Шла ли речь именно про Gettr — пока непонятно, хотя эту соцсеть основали бывшие сотрудники республиканца. Официально ее запустил экс-представитель Трампа Джейсон Миллер. Еще в начале лета американские СМИ писали, что Миллер переходит работать в новый технологический стартап. Консультантом приложения стал другой соратник республиканца — экс-пресс-секретарь кампании Trump 2020 — Тим Мерто. Без Трампа, но с китайскими деньгами Пока сложно судить, насколько сам Трамп поучаствовал в этом проекте и собирается ли он заводить в Gettr аккаунт. Говоря о возможном появлении республиканца в соцсети, один из сотрудников приложения рассказал газете Politico, что решение на этот счет должен принять сам президент.

В одном из интервью Миллер сообщил, что уже "зарезервировал" домен @realdonaldtrump специально для бывшего экс-главы государства, но пока ждет его решения. Некоторые другие соратники Трампа уже обзавелись профилями на Gettr, в том числе Стив Бэннон (84,7 тыс. подписчиков в новой сети) и Майк Помпео (1,3 млн подписчиков). Однако, как сообщила в Twitter журналистка Bloomberg Дженифер Джейкобс, по ее данным, Трамп не планирует присоединяться к Gettr, а все еще думает о возвращении с альтернативной площадкой. Особый интерес у журналистов также вызвали связи приложения с бизнесом беглого китайского миллиардера Го Вэньгуя — друга и партнера бывшего советника Трампа Стива Бэннона. Некоторые СМИ сообщили, что китаец является инвестором Gettr. Миллер подтвердил информацию об инвестициях Вэньгуя в проект, но отметил, что средства выделялись лишь на самом начальном этапе и что миллиардер не представлен в совете директоров. Он также добавил, что соцсеть поддерживает целый ряд международных инвесторов. При этом упоминания о Gettr можно найти на всех сайтах, которыми владеет Вэньгуй, в том числе на его главном медиаресурсе GTV. Ранее газета The Washington Post сообщала, что Вэньгуй отвечает за огромную онлайн-сеть дезинформации, которая распространяет в Сети антивакцинные идеи и поддерживает движение QAnon. На принципах "свободы слова" Приложение Gettr появилось в магазинах App Store и Google Play еще в начале лета. В его описании сказано, что это площадка "для разных идей", основанная "на принципах свободы слова", а также неприятия "политической цензуры" и "культуры отмены". Приложению присвоили рейтинг "М", означающий, что оно подходит для пользователей не младше 17 лет. Само название Gettr расшифровывается как Getting Together ("Собираемся вместе" — англ.). В нем можно публиковать посты не длиннее 777 символов, трехминутные видео и запускать прямые трансляции.

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Интерфейс Gettr практически копирует дизайн Twitter. Разве что вместо синего цвета в нем преобладает красный. Здесь тоже можно ставить лайки, делать репосты, а также прокручивать ленту сообщений и блок с новостями. Кроме того, новые пользователи могут импортировать в Gettr копии своего контента из Twitter. Платформа также позволяет переносить из Twitter своих реальных подписчиков, которые каким-то образом учитываются в Gettr. Это уже привело к тому, что кто-то из пользователей невольно оказался подписчиком страницы Гитлера. По словам руководства соцсети, за первые три дня в Gettr зарегистрировалось более миллиона человек. Первые трудности и модерация Уже через несколько дней после своего запуска Gettr столкнулся с первыми неприятностями. Как пишет издание Techcrunch, из-за недоработок интерфейса программирования хакерам удалось похитить электронные адреса более 85 тыс. пользователей соцсети. В базу данных также попали имена, даты рождения и другая личная информация об аккаунтах.

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Кроме того, Gettr быстро наводнили фейковые профайлы известных людей. К примеру, аккаунт, выдающий себя за Дональда Трампа, набрал 23 тыс. подписчиков. В соцсеть активно вступают участники движения QAnon, антимасочники и антипрививочники, ультраправые радикалы и другие сторонники теорий заговора. Администрация площадки не смогла сдержать обещания касаемо свободы слова. Из-за обилия в соцсети непристойного и порнографического контента руководству все же пришлось заняться удалением постов и изображений. Сам Миллер указал, что оскорбление людей по расовым и религиозным признакам не имеет ничего общего со свободой слова, а потому Gettr не позволит распространять "язык ненависти". Как показал опыт другого консервативного приложения Parler, определенная модерация неизбежна для любой современной соцсети, в противном случае ее просто удалят из магазинов приложений. Еще одним вызовом для работы Gettr стало нашествие либеральных троллей, которые заполонили соцсеть так называемой фуротикой — эротическими рисунками мультяшных животных с человеческими телами. Героем этих мемов в основном стал еж из видеоигры Sonic the Hedgehog. Особенно распространились его изображения в образе беременного мужчины, которые по своей популярности даже потеснили хештег QAnon. Все это также заставило модераторов принимать определенные меры. Борьба с техногигантами Пока команда Трампа работает над созданием альтернативных онлайн-ресурсов, сам бывший президент не забывает про мейнстримные площадки. На прошлой неделе он подал в суд на компании Google, Facebook и Twitter, а также на их руководство, за то что те, по мнению республиканца, занимаются "незаконной цензурой американского народа".

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