Не Twitter так Gettr. Как команда Трампа создает "свободную от цензуры" соцсеть

Сообщения о том, что Дональд Трамп готовится запустить свой интернет-проект, стали появляться сразу после того, как он покинул Белый дом. Заблокированный во всех крупнейших американских соцсетях, экс-президент рассчитывал вернуть свою онлайн-популярность с помощью собственной площадки. По данным газеты The New York Times, с сентября 2020 года по январь 2021 года посты Трампа в социальных сетях набрали в среднем 272 тыс. лайков и репостов.

В начале мая у республиканца появился сайт From the Desk of Donald J. Trump ("Со стола Дональда Трампа" — англ.), который визуально напоминал, скорее, личный блог. Зарегистрировавшись на этом сайте, пользователи могли читать комментарии экс-президента, а также делиться ими в других соцсетях. На единственной странице ресурса также рекламировали продукцию со слоганом Make America Great Again, но кнопка "купить" не ней так и не заработала. Проект просуществовал всего месяц и закрылся в начале лета из-за низкой посещаемости. При этом в окружении Трампа тогда заявили, что блог удалили потому что экс-президент собрался переходить в "другую соцсеть".

Шла ли речь именно про Gettr — пока непонятно, хотя эту соцсеть основали бывшие сотрудники республиканца. Официально ее запустил экс-представитель Трампа Джейсон Миллер. Еще в начале лета американские СМИ писали, что Миллер переходит работать в новый технологический стартап. Консультантом приложения стал другой соратник республиканца — экс-пресс-секретарь кампании Trump 2020 — Тим Мерто.

Без Трампа, но с китайскими деньгами

Пока сложно судить, насколько сам Трамп поучаствовал в этом проекте и собирается ли он заводить в Gettr аккаунт. Говоря о возможном появлении республиканца в соцсети, один из сотрудников приложения рассказал газете Politico, что решение на этот счет должен принять сам президент.