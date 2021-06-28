Может ли Дональд Трамп через месяц вернуться в Белый дом

"Ну что, соскучились уже без меня?" (Do you miss me yet?) Этот вопрос, который бывший президент США республиканец Дональд Трамп любит задавать своим сторонникам, думаю, самому ему кажется риторическим. Слыша в ответ восторженный согласный свист и рев на митингах, он довольно улыбается и щурит глаза. Ради таких криков и аплодисментов он однажды вышел к микрофону даже на свадьбе посторонних людей в его флоридском курортном комплексе и произнес тост не столько за молодых, сколько за самого себя — и против своего преемника демократа Джо Байдена. При смене караула в Белом доме я и сам предполагал, что многие американцы будут без Трампа скучать. Но вот теперь попробовал проверить и убедился, что вспоминают бывшего лидера в основном по не самым приятным для того поводам. Доживем до августа? Конечно, сам отставной президент, гений саморекламы, неустанно подогревает интерес к своей персоне. В начале июня СМИ США взбудоражило известие о том, что он "к августу ожидает своего восстановления в должности" и говорит об этом близким к нему людям.

Описание Дональд Трамп © AP Photo/Tony Dejak

Любопытно, что источником новости была Мэгги Хаберман, одна из вашингтонских корреспондентов New York Times — газеты, считающейся флагманом либеральной журналистики США и относящейся к Трампу заведомо неблагожелательно. Причем напечатано это было даже не в самом издании, а всего лишь на личной странице журналистки в соцсети Twitter. Тем не менее все принялись оживленно обсуждать и комментировать неожиданный поворот. Не менее либеральная Washington Post поместила большую "аналитическую статью" о том, что Трамп "до сих пор не признает реальности своего поражения" на прошлогодних выборах. Автор утверждал, что экс-президент США "бесчестен так же, как дельфины игривы: постоянно, энергично и без усилий", и задавался вопросом — верит ли тот сам тому, что говорит.

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Ответом послужила еще одна публикация — на сей раз в консервативном National Review. Молодой политолог Чарльз Кук (тезка и однофамилец известного коллеги, издающего именной бюллетень) утверждал: "Могу засвидетельствовать на основании разговоров с целым рядом разных источников, что Дональд Трамп действительно вполне искренне верит, что он — вместе с бывшими сенаторами Дэвидом Пердью и Мартой Максалли — будет "восстановлен" в должности нынешним летом после завершения "аудита" выборов 2020 года в Аризоне, Джорджии и нескольких других штатах". Кук также указывал, что "Трамп активно пытается рекрутировать журналистов, политиков и других влиятельных людей для продвижения этого своего убеждения — не как инструмента для сбора средств, ребяческого троллинга или пробного шара, а как факта". В таком случае получается, правда, что либеральные издания волей или неволей подыграли человеку, с которым враждуют, хотя обычно не хуже его понимают и блюдут свой политический интерес. Конечно, позволительно спросить, с какой стати они это сделали. Но у них, видимо, могли быть свои соображения — например, коммерческие. Трамп же постоянно колет им глаза падением их рейтингов после его ухода из власти. Надежен ли первоисточник? Как бы то ни было, первоисточником гипотезы о якобы грядущих августовских переменах на политическом олимпе США считается ярый сторонник Трампа предприниматель Майкл Линделл, основатель и владелец компании My Pillow. Он, собственно, сам же этим и хвалится. "Если Трамп говорит об августе, то скорее всего потому, что слышал, как я об этом публично упоминал", — сказал он сетевому изданию Daily Beast после того, как Хаберман дала толчок обсуждению темы. При этом Линделл признает, что с его стороны августовский ориентир — не более чем предположение. По его словам, он просто "побеседовал со своими юристами, которые сказали, что к июлю у них должно быть что-то готово для подачи в Верховный суд США". "Вот я про себя и надеюсь, что это значит, что к августу Дональд Трамп может вернуться в Белый дом", — добавил бизнесмен, который не раз посещал рабочую резиденцию президента США и сидел там рядом с Трампом во время его встреч с промышленниками.

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Кстати, во время нынешней пандемии COVID-19 компания Линделла по просьбе Трампа помимо своей основной продукции — подушек, матрасов и постельного белья — срочно наладила производство медицинских защитных масок. После поражения президента-республиканца на выборах его друг-бизнесмен горой стал на его защиту и, в частности, профинансировал создание документальных фильмов "Абсолютное доказательство" и "Абсолютное вмешательство". В них говорилось, что на самом деле Трамп выборы выиграл, а официальные результаты стали следствием мошенничества и подтасовок. За пропаганду этой точки зрения Линделл и его компании были отлучены от соцсетей США, а "Абсолютное доказательство" было отмечено антинаградами профессионального сообщества кинематографистов как наихудший фильм в своем жанре. Тем не менее, по свидетельству журналистов, искавших подтверждение сообщению Хаберман, Трамп говорил приближенным, что его ожидания, связанные с августом, опираются на мнения и прогнозы "весьма уважаемых людей", причем многих. Имен при этом он не называл. "Как в Мьянме"? Параллельно СМИ США раскручивали историю с отставным генералом Майклом Флинном, который был первым помощником Трампа по национальной безопасности в аппарате Белого дома. 30 мая тот выступал в Техасе на конференции, организованной местным движением "Голос патриотов", и один из присутствующих задал ему вопрос: дескать, вот я, простой морской пехотинец, хотел бы знать, почему — по какой такой причине — у нас в США не может произойти то же самое, что случилось в Мьянме? Имелся в виду захват власти в азиатской стране военными, несогласными с итогами парламентских выборов в ноябре прошлого года. Флинн в ответ сказал: "Да ни по какой причине. И здесь так и надо (No reason. I mean, it should happen here)". Цитату я привожу по отчету журналистской организации по проверке фактов PolitiFact при Институте Пойнтера во Флориде. Она, по ее словам, специально разбиралась в этой истории, слушала трансляции и аудиозаписи, которые были размещены в Сети, но теперь уже убраны. И вопрос, и ответ, согласно отчету, были встречены овациями. Буквально на следующий день экс-помощник Трампа открутил педали назад. Распространил заявление о том, что "никакой переворот ни по какой причине не должен происходить в Америке". Что он ни к чему подобному не призывал, а любые попытки утверждать обратное — "злостная фабрикация на основании искаженных отчетов" о конференции "американских патриотов, любящих родину не меньше моего".

Между прочим, на том же мероприятии известный юрист Сидни Кэтрин Пауэлл, работавшая в прошлом и на Трампа, и на Флинна, утверждала, что Трампа "надо просто восстановить в должности" и "назначить новую дату инаугурации". "Случаи отмены результатов выборов бывали, просто не на президентском уровне, на что все сразу и бросились указывать, — сказала она. — Но это не значит, что такого вообще не может быть. Всегда какое-то дело становится первым". "Восстановления" не будет Проблема, однако, в том, что процедуры избрания и отстранения от должности президента США прописаны в конституции. И никакого "восстановления" на высшем государственном посту там не предусмотрено. На это действительно все сразу стали указывать, включая и некоторых близких к Трампу людей. "Выборы были беззаконными, шесть штатов позволили своим делегатам голосовать на основании фальшивой сертификации, но в коллегии выборщиков процесс совершился, — написала экс-юрист Трампа Дженна Эллис. — В конституции есть лишь один процесс отрешения действующего президента: импичмент и осуждение. Нет, президент Трамп не будет "восстановлен в должности". Подтвердила это и невестка бывшего главы государства Лара Трамп. "Насколько мне известно, никаких планов возвращения Дональда Трампа в августе в Белый дом не существует", — сказала она Fox News. А в самое последнее время либеральные СМИ принялись писать, что от Трампа "отмежевываются" его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Окольный путь При всем том в американских законах, как говорится, черт ногу сломит. И на днях политологический портал RCP объяснил, что путь к сравнительно скорому возвращению в Белый дом — пусть и "чисто теоретический" и окольный — у Трампа все же имеется.

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Описанный сценарий сводился к тому, что, если будут выявлены очевидные грубые нарушения на прошлых выборах, Верховный суд США не сможет остаться в стороне и должен будет вмешаться в развитие событий, а действующим президенту и вице-президенту страны придется подать в отставку. По закону третий человек в государственной иерархии — спикер нижней палаты Конгресса. Сейчас это демократ Нэнси Пелоси. Но на промежуточных выборах будущего года республиканцы могут вернуть себе контроль над Конгрессом: во всяком случае, проигрыш партии власти на таких выборах — давняя и устойчивая историческая традиция. А если республиканцы отвоюют Палату представителей, то смогут сделать спикером кого угодно, включая и Трампа. Для этого ему даже не обязательно самому быть избранным в состав Конгресса: та же конституция такого требования не содержит (я этого не знал, но перепроверил, и это действительно так; во всяком случае, Washington Post пишет то же самое). И тогда Трамп сможет вновь исполнять обязанности главы государства до очередных выборов. Реальная цель Сказать, что все это писано вилами по воде, — это еще мягко выразиться. Начать хотя бы с того, что докапываться до нарушений на прошлогодних выборах вроде бы пока никто особо и не собирается. Наоборот, партия власти громогласно требует примерно покарать "бунтовщиков", вторгшихся в январе в здание Капитолия под лозунгами протеста против этих самых нарушений. Пелоси уже объявила, что учредит в палате специальный комитет по расследованию этого покушения на святая святых американской демократии. Со своей стороны Минюст США сообщил, что по делу арестовано более 480 человек; в конечном счете число обвиняемых может возрасти до 550. На этом фоне изощренные сценарии "реставрации прежнего режима", конечно, выглядят как плод больного воображения. Но, с другой стороны, ведь не я же их придумываю, а сами американцы. И Трамп продолжает троллить своих оппонентов.

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Буквально на днях он разместил на платформе Telegram, куда перекочевал с Twitter, заявление с недвусмысленным намеком: напомнил, что на прошлогодних выборах "набрал 75 млн голосов", хотя выборы были "совершенно мошенническими", и дальше просто написал, без глаголов и любых пояснений: "2024 или раньше!" (2024 or before!). Мол, тогда и вернусь, хотя, вообще-то, понимайте, как знаете. Вскоре после этого на своем первом большом митинге в качестве экс-президента он назвал выборы 2020 года в США "преступлением века" и по уровню фальсификаций сравнил их с украинскими. Зачем он это делает, доподлинно известно лишь ему самому, а со стороны можно только гадать. Та же Хаберман, с которой все начиналось, считает, что его реальная цель — защита от судебного преследования. "Это же все происходит не в вакууме, — написала она. — А перед лицом возможности предъявления ему обвинений со стороны окружного прокурора на Манхэттене". Что ж, версия, по-моему, правдоподобная. Политическая контратака вполне в стиле Трампа. Вся его прошлая карьера подтверждает, что лучшей защитой он всегда считал нападение. Трампизм жил, жив и будет жить! Верно, на мой взгляд, и то, что борьба идет не столько за политическое наследие Трампа, сколько за его личные интересы и перспективы. Трампизм же — это концентрированное выражение национального эгоизма, который в американской политике всегда был, есть и будет. Многие его политические установки, даже публично дезавуируемые новой властью, и теперь остаются в силе — хоть в иммиграционной и торговой политике США, хоть в отношениях с союзниками по НАТО. Другое дело, что все это всегда вписывается за океаном в контекст внутриполитической борьбы. И когда, например, "Верховный суд США спасает программу Obamacare" (заголовок из газеты Politico), то аналитики и пресса воспринимают это, прежде всего, как удар по позициям республиканцев и лично Трампа, приложившего немало усилий для демонтажа данной программы и создания в высшей судебной инстанции страны устойчивого консервативного большинства. И лишь после этого вспоминают о том, что в условиях пандемии все более популярная программа медицинского обслуживания пришлась США как нельзя более кстати. Байден теперь планирует ее укреплять и расширять, но не переходить к модели всеобщего медицинского обслуживания, на которой настаивали перед выборами его наиболее радикально настроенные однопартийцы.

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К тому же внутриполитические баталии идут на всех фронтах одновременно. И если на медицинском направлении Верховный суд держит нос по ветру и Трамп ругает своих назначенцев-отступников за ренегатство, то на избирательном республиканцы празднуют чрезвычайно важную для себя победу. Им удалось в Сенате заблокировать принятый нижней палатой так называемый "закон для народа", известный также просто как "резолюция номер один" (For the People Act, он же H.R.1). Партия власти утверждала, что тот был нацелен на "укрепление демократии" путем "расширения доступа американцев к ящикам для голосования, ослабления влияния больших денег в политике, ужесточения этических норм для госслужащих и принятия других антикоррупционных мер". Оппозиция просто отвечала, что собранный демократами пакет мер в случае узаконивания позволял бы и дальше творить на выборах все то, что было сделано в прошлом году. Не кот наплакал Основной вывод из всего этого, на мой взгляд, сводится к тому, что американское общество остается расколотым. Острая идеологическая конфронтация, которую перед выборами нередко сравнивали с информационной и политической гражданской войной, не ослабевает. Более того, к ней добавляются новые темы. Например, в Нью-Йорке и других крупных городах нарастает недовольство разгулом уличной преступности в условиях вынужденного бездействия полиции. Усиливаются споры по поводу корректировки учебных программ в школах и вузах в угоду новой расовой и социальной политкорректности (woke culture), включающей "обнуление" собственного исторического прошлого (cancel culture). Знаю обо всем этом не только по публикациям в СМИ, но и по возмущенным рассказам знакомых американцев. Проявляется размежевание и в оценке перспектив возвращения Трампа к власти. Как показали два подряд июньских опроса, проведенные по заказам газет Politico и Hill, среди республиканцев в США примерно 30% считают "вероятным", что экс-президент будет "восстановлен в должности" уже в текущем году. Среди демократов подобный сценарий допускают лишь около 13% опрошенных. Да, подавляющее большинство в обеих партиях не верит в подобные чудеса, но, во-первых, межпартийный разрыв все же очевиден, а во-вторых, 30% — тоже не кот наплакал. Смотря от чего отсчитывать. Помните, Трамп упоминал (лишь чуть-чуть округлив в свою пользу официальные данные), сколько голосов он набрал в ноябре? Чего ждать Реально, конечно, даже при благоприятном для него развитии событий бывший лидер сможет претендовать на возвращение в президентское кресло лишь на выборах 2024 года. Предметно обсуждать их пока явно рано, хотя первые пристрелочные опросы уже проводятся. Например, на так называемом "Западном консервативном саммите" (имеются в виду западные штаты США), проведенном 18–19 июня в Денвере Колорадским христианским университетом, 74% участников выразили готовность поддержать президентские амбиции губернатора Флориды Рона Десантиса. Трамп получил 71% голосов, остальные потенциальные участники внутрипартийной отборочной гонки, включая сенатора Теда Круза и бывшего госсекретаря Майкла Помпео, — намного меньше.

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