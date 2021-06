Может ли Дональд Трамп через месяц вернуться в Белый дом

"Ну что, соскучились уже без меня?" (Do you miss me yet?) Этот вопрос, который бывший президент США республиканец Дональд Трамп любит задавать своим сторонникам, думаю, самому ему кажется риторическим. Слыша в ответ восторженный согласный свист и рев на митингах, он довольно улыбается и щурит глаза. Ради таких криков и аплодисментов он однажды вышел к микрофону даже на свадьбе посторонних людей в его флоридском курортном комплексе и произнес тост не столько за молодых, сколько за самого себя — и против своего преемника демократа Джо Байдена.

Кстати, во время нынешней пандемии COVID-19 компания Линделла по просьбе Трампа помимо своей основной продукции — подушек, матрасов и постельного белья — срочно наладила производство медицинских защитных масок. После поражения президента-республиканца на выборах его друг-бизнесмен горой стал на его защиту и, в частности, профинансировал создание документальных фильмов "Абсолютное доказательство" и "Абсолютное вмешательство". В них говорилось, что на самом деле Трамп выборы выиграл, а официальные результаты стали следствием мошенничества и подтасовок. За пропаганду этой точки зрения Линделл и его компании были отлучены от соцсетей США, а "Абсолютное доказательство" было отмечено антинаградами профессионального сообщества кинематографистов как наихудший фильм в своем жанре.

Тем не менее, по свидетельству журналистов, искавших подтверждение сообщению Хаберман, Трамп говорил приближенным, что его ожидания, связанные с августом, опираются на мнения и прогнозы "весьма уважаемых людей", причем многих. Имен при этом он не называл.

"Как в Мьянме"?

Параллельно СМИ США раскручивали историю с отставным генералом Майклом Флинном, который был первым помощником Трампа по национальной безопасности в аппарате Белого дома. 30 мая тот выступал в Техасе на конференции, организованной местным движением "Голос патриотов", и один из присутствующих задал ему вопрос: дескать, вот я, простой морской пехотинец, хотел бы знать, почему — по какой такой причине — у нас в США не может произойти то же самое, что случилось в Мьянме? Имелся в виду захват власти в азиатской стране военными, несогласными с итогами парламентских выборов в ноябре прошлого года.

Флинн в ответ сказал: "Да ни по какой причине. И здесь так и надо (No reason. I mean, it should happen here)". Цитату я привожу по отчету журналистской организации по проверке фактов PolitiFact при Институте Пойнтера во Флориде. Она, по ее словам, специально разбиралась в этой истории, слушала трансляции и аудиозаписи, которые были размещены в Сети, но теперь уже убраны. И вопрос, и ответ, согласно отчету, были встречены овациями.

Буквально на следующий день экс-помощник Трампа открутил педали назад. Распространил заявление о том, что "никакой переворот ни по какой причине не должен происходить в Америке". Что он ни к чему подобному не призывал, а любые попытки утверждать обратное — "злостная фабрикация на основании искаженных отчетов" о конференции "американских патриотов, любящих родину не меньше моего".