Приближается ли Камала Харрис к тому, чтобы стать полноправной хозяйкой в Белом доме

С одной стороны, новые власти США сразу остановили начатое при Трампе строительство стены на южной границе страны; посулили помощь в обретении легального статуса приезжим, которые его не имеют (известно, что демографические сдвиги, происходящие под влиянием иммиграции, считаются политически выгодными для демократов); заверили в готовности гуманно обращаться с мигрантами, особенно детьми и подростками, пересекающими американскую границу без сопровождения взрослых. С другой стороны, отнюдь не все трамповские ограничения в данной сфере отменены, а резко усилившийся приток малолетних и иных мигрантов по-прежнему воспринимается в США как кризис. Собственно, поэтому Байден и распорядился, чтобы его вице-президент лично им занялась.

Выполняя это поручение, Харрис съездила в свою первую зарубежную поездку — в Гватемалу и Мексику. Ни там, ни дома лавров она себе этим вояжем не снискала, на что, как мне доводилось убеждаться, обращают внимание даже дипломаты в Москве.

Харрис же прямо заявила в одном из публичных выступлений: "Не надо к нам ехать! Не надо!" (Do not come, do not come). Призыв, казалось бы, вполне заурядный и понятный, особенно если учесть, что за март число несовершеннолетних нелегалов-одиночек в США приблизилось к рекордной отметке в 19 тыс. человек, а еще 53 тыс. мигрантов попросили убежища в качестве семей с детьми. В апреле на южной границе США было перехвачено свыше 170 тыс. самовольных мигрантов — больше, чем когда-либо за последние 20 с лишним лет.

Тем не менее "ужесточение позиции" Белого дома устами Харрис было принято в штыки не только в регионе, но и в самой Америке. Упомянутая выше АОК, лидер левых радикалов в Конгрессе, выразила "разочарование" высказываниями вице-президента и указала: "Во-первых, просить убежища на любой границе США — это стопроцентно легальный метод прибытия. Во-вторых, США десятилетиями способствовали смене режимов и дестабилизации в Латинской Америке. Мы не можем сначала устраивать в чужом доме пожар, а потом обвинять людей за то, что они оттуда бегут".

Харрис подставилась…

Ко всему прочему Харрис, по мнению ее критиков, крайне неудачно выразилась, отвечая на вопрос на эту тему в одном из телеинтервью в ходе поездки. Ведущий настойчиво спрашивал ее, почему она, отвечая за ситуацию на границе, лично туда не ездила. "А я и в Европу не ездила, — ответила вице-президент. — Не понимаю, к чему вы клоните… Я нахожусь в Гватемале, поскольку сосредоточена на коренных причинах миграции".

Опять-таки, на взгляд со стороны — ничего особенного. Но дома ей и это лыко сразу поставили в строку. "Камала Харрис не ездила в Европу и не ездила в Австралию, но у нас нет пограничного кризиса ни с Австралией, ни с Европой, — съязвил через Twitter видный сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз. — У нас кризис на южной границе. Пускай вот приедет в Техас и лично убедится".