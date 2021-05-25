Год спустя. Что изменилось в Америке после убийства Джорджа Флойда

Иван Лебедев — о неудавшейся полицейской реформе в США и попытках афроамериканцев получить компенсацию за то, что их предки были рабами

Год назад в Соединенных Штатах произошло событие, заставившее американцев задуматься о необходимости серьезных изменений. В Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний темнокожий Джордж Флойд умер после того, как при его задержании белокожий полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. Видеозапись инцидента, сделанная случайными свидетелями, разошлась по социальным сетям и вызвала во всем мире широкий резонанс.

Описание Сотрудники полиции Миннеаполиса сопровождают Джорджа Флойда (в центре) к полицейскому автомобилю © Court TV via AP

По американским городам прокатилась волна массовых демонстраций протеста, обернувшихся беспорядками, погромами и поджогами. Во многих местах пришлось даже вводить комендантский час и вызывать для усмирения беснующейся толпы Национальную гвардию. "Такого не было, даже когда в 1968-м убили Мартина Лютера Кинга", — пыталась увещевать погромщиков мэр Атланты (штат Джорджия) Кейша Лэнс Боттомс. Губернатор Миннесоты Тим Уолз называл происходящее "абсолютным хаосом". Во всем виноват Колумб? События, связанные со смертью Флойда, привели к небывалому всплеску исторического ревизионизма. За последний год в США снесли более 300 памятников. Монументы южанам — участникам Гражданской войны 1861–1865 годов, первым президентам страны Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону и даже Христофору Колумбу — стали в глазах демонстрантов символами рабства и расизма. Штат Миссисипи убрал со своего флага изображение знамени конфедератов, заменив его (почти в стиле хиппи) цветком магнолии, а из названий школ и университетов исчезли имена государственных деятелей, которые когда-либо выражали расистские взгляды (например, 28-го президента США Вудро Вильсона). Поменяла свое имя даже гигантская секвойя в национальном парке Kings Canyon в Калифорнии, названная давным-давно в честь командующего армией южан генерала Роберта Ли.

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С упаковок пищевых продуктов куда-то делись веселые рисунки темнокожих поваров, а создатели мультсериала "Симпсоны" (практически энциклопедии американской жизни) объявили, что "белые артисты больше не будут озвучивать цветных персонажей". Стриминговый сервис HBO Max убрал с показа "Унесенные ветром", обнаружив в классике американского кинематографа "расовые предрассудки". Cняли с работы редактора отдела комментариев газеты The New York Times Джеймса Беннета, поставившего в номер "неудобную" статью сенатора-республиканца Тома Коттона (от штата Арканзас), призывавшего использовать войска для защиты от мародеров и погромщиков. Неудивительно, что после этого консерваторы стали обвинять либералов в наступлении на свободу слова и утверждать, что те хотят использовать расовую проблему, чтобы еще больше расколоть страну. Популярный телекомментатор Джо Роган предположил, что скоро в Америке "белым мужчинам традиционной сексуальной ориентации вообще запретят говорить", потому что они и так пользуются слишком большими привилегиями. Полиция против Тем временем Флойд, как сообщается, — наркоман, отсидевший в тюрьме за разбой и пытавшийся в тот день расплатиться в магазине фальшивой купюрой, — стараниями активистов движения Black Lives Matter (BLM) превратился в мученика и борца за права человека. Полицейский Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве и может провести остаток своих дней за решеткой (приговор ему будет объявлен через месяц). Также троим его сослуживцам, участвовавшим в задержании Флойда, предъявлены серьезные обвинения по нескольким пунктам.

Описание Дерек Шовин © Court TV via AP

Местные власти внесли коррективы в работу стражей порядка, запретив им, в частности, использовать жесткие удушающие приемы, но на федеральном уровне осуществить полицейскую реформу пока не удается. Призыв Байдена к Конгрессу принять к годовщине смерти Флойда соответствующий закон остался без ответа. Точнее, Палата представителей одобрила его еще в начале марта 2021 года, а Сенат делать это не торопится. Причина — решительные возражения полицейских, которые не хотят, чтобы их ограничивали в правах и лишали иммунитета от преследования за определенные действия. Возникает резонный вопрос: и это все, что было сделано за целый год после гибели Флойда, чтобы прекратить жестокость полиции и урегулировать межрасовые отношения? Похоже, что да. По крайней мере в практическом плане. Есть, правда, еще одно изменение. Возможно, самое главное. В Америке начали откровенно обсуждать расовую проблему. Так откровенно, как никогда раньше. И согласно опросу Института Гэллапа, за последний год число граждан США, которые считают эту тему важной или даже очень важной, увеличилось с 58 до 73%. Расизм без расистов Американцы продолжают на всех уровнях публичную дискуссию о том, является ли их страна расистской. Обсуждают, следует ли считать рабство и теорию превосходства белой расы первородными грехами Соединенных Штатов. Спорят о том, надо ли выплачивать компенсации потомкам черных рабов и пересматривать свою историю — на это направлен "Проект 1619", начатый газетой The New York Times и названный так в соответствии с годом, когда в поселение английских колонистов на территории современного штата Вирджиния голландский корабль "Белый лев" доставил первых невольников из Африки. В противовес ей тогда еще президент Дональд Трамп учредил "Комиссию 1776" (год подписания Декларации независимости) по патриотическому воспитанию молодежи, которая позже была распущена действующим главой государства Джо Байденом.

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Хотя Байден неоднократно (и в инаугурационной речи, и в выступлении перед обеими палатами Конгресса) говорил о существовании в США системного расизма. Республиканцы возражали ему устами своего единственного темнокожего сенатора Тима Скотта (от штата Южная Каролина): "Соединенные Штаты не расистская страна". Но, как пишет в своей нашумевшей книге "Расизм без расистов" социолог Эдуардо Бонилья-Силва, все зависит от того, какой смысл вкладывать в эти понятия. Речь, конечно, идет не о распавшемся ку-клукс-клане и даже не о его сегодняшних последователях, белых супрематистах, а о системном расизме — том самом, о котором во весь голос заговорили после убийства Флойда и о котором упоминал Байден. Системный расизм означает, что афроамериканцы изначально (в том числе в силу исторических причин) поставлены в неравное положение по сравнению с белыми. Они бедны, и поэтому им трудно получить образование и обзавестись приличным жильем. Их неохотно берут на работу из-за своеобразных имен и характерного говора. А если и принимают, то зачастую занижают зарплату. Банки часто не доверяют им и отказывают в кредитах, а полиция воспринимает их как потенциальных нарушителей порядка. Потомки просят компенсацию Но та же полиция приводит в свою защиту неоспоримый аргумент: почти половина всех насильственных преступлений в США совершается именно афроамериканцами, при том что они составляют лишь 13% населения. И те, кто обращает внимание на этот факт, убеждены, что это еще не повод для того, чтобы записывать их самих в махровые расисты. Эти статистические данные — лишь часть общей картины, но все же ее важная часть. Как и избрание в 2008 году афроамериканца Барака Обамы президентом, а в 2020-м — темнокожей женщины Камалы Харрис нынешним вице-президентом страны. И стоит ли удивляться тому, что, глядя на общую картину, губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис заявляет: ваш системный расизм — это просто "куча конского навоза". "Люди устали от преследований за свои убеждения, критической расовой теории и большой лжи о системном расизме", — вторит ему юрист из Сент-Луиса (штат Миссури) Марк Макклоски. В прошлом году он попал на телеэкраны, когда вместе с женой вышел с оружием в руках защищать свой дом от демонстрантов из BLM, а теперь собирается выставить свою кандидатуру на следующих выборах в Сенат.

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А вот мнение действующего американского законодателя, конгрессмена-республиканца от штата Калифорния Тома Макклинтока по поводу создания комиссии по вопросу о возмещении афроамериканцам ущерба от рабства: "Если правительство заставит людей, у которых никогда не было рабов, выплачивать компенсации людям, которые никогда не были рабами, — причем не на основании их действий, а исключительно на основании их расы, — то это будет самое противоречивое, поляризующее и несправедливое решение, какое только можно себе представить". Согласно опросам, 80% афроамериканцев считают, что они должны получить от федерального правительства такую компенсацию. Среди белых граждан США так думают только 20%. В законах не прописан В целом, как показывают социологические исследования, около 60% американцев согласны с тем, что расизм достаточно глубоко укоренился в государственной, экономической и социальной системе страны. Неудивительно, что мнения здесь резко разделились не только по расовой, но и по партийной принадлежности: в отличие от демократов подавляющее большинство республиканцев, в том числе сторонников Трампа, убеждены, что это не так.

Сейчас лишь 17% американцев считает, что за год после смерти Флойда межрасовые отношения в США улучшились. Таковы опубликованные на прошлой неделе результаты опроса, проведенного по заказу радио NPR и телекомпании PBS специалистами из Института общественного мнения при Marist College (штат Нью-Йорк). В то же время более трети респондентов заявили, что ожидают улучшения этих отношений в период президентства Байдена, и только 28% полагают, что ситуация ухудшится. В 2017 году, когда Трамп пришел к власти, таких скептиков было 52%. "В краткосрочной перспективе люди с другим цветом кожи рассчитывают, что при Байдене у американцев появятся шансы на достижение прогресса в межрасовых отношениях, тогда как при Трампе они испытывали по этому поводу пессимизм, — отметил руководитель исследования Ли Мирингофф. — В долгосрочной перспективе большинство людей, вне зависимости от расы, думают, что страна займется решением этой проблемы ради будущих поколений".

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Но системный расизм не прописан в законах, которые можно было бы отменить, как были отменены в 1950–1960-х годах законы о расовой сегрегации. Представляется мне, чтобы он исчез, должно измениться национальное самосознание, а это не может произойти в одночасье. Тем более если большая часть общества продолжает этому сопротивляться. А два-три президентских указа, облегчающих афроамериканцам доступ к жилью и предусматривающих закрытие частных тюрем, — это мелочи. "Когда кто-то критикует Америку за расизм, который глубоко проник в ее социальные институты, некоторые воспринимают это как личное оскорбление. Это происходит потому, что в глубине души они сознают, что извлекают выгоду из незаслуженно доставшихся им ценностей, связанных с принадлежностью к белым людям", — поясняет профессор Мэрилендского университета Рашоун Рэй. По его мнению, эти ценности включают не только экономический, но и "социальный и культурный капитал". Байден и Харрис понимают, что происходит в американском обществе, и пытаются это изменить, считает Рэй. Проблемы те же Кроме того, убийство Флойда и последующие события показали, что главная проблема Америки заключается, возможно, не в системном расизме, а в системном неравенстве, которое затрагивает не только цветное, но и белое население. Неслучайно протесты BLM были поддержаны разношерстным левацким движением Antifa. Cенатор-демократ Дик Дурбин (от штата Иллинойс) написал недавно в газете The Hill, что за время пандемии миллионы взрослых лишились работы и миллионы детей не могли нормально учиться, поскольку не имели доступа к широкополосному интернету, а "тем временем 650 самых богатых американцев увеличили свое состояние на $1 трлн".

Еще в 2019 году под эгидой BLM был осуществлен Black Census Project (Проект сбора сведений о темнокожих американцах), охвативший более 30 тыс. человек во всех 50 штатах. "Проблемы, которые названы участниками исследования как наиболее важные, стоят и перед всей страной, — писала позже на страницах The New York Times одна из лидеров движения Алиша Гарза. — Это низкие зарплаты, отсутствие качественного медобслуживания, плохие жилищные условия, повышение стоимости образования и различия в правилах, действующих для богатых и бедных".

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