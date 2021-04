Реформировать или разогнать? В США почти год пытаются решить, как быть с полицией

Слоган Defund The Police ("Лишить полицию содержания") стал одним из символов прошлогодних протестов за расовую справедливость.

По данным The New York Times, за последнее время более 30 штатов США приняли порядка 140 новых законов о надзоре за полицией. Но если на уровне штатов властям удалось повлиять на правоохранителей, то на федеральном уровне все осталось практически без изменений.

Проект демократов получил название "Акт имени Джорджа Флойда" (The George Floyd Justice in Policing Act of 2020). В нем предлагалось создать национальную базу полицейских-нарушителей, усилить ответственность за насилие над подозреваемыми, а также выделить более $2,5 млрд на расследования случаев злоупотреблений со стороны федеральных надзорных органов. Кроме того, "Акт" предлагал лишить силовиков защиты от гражданских исков. Если это случится, то полицейским придется выплачивать компенсации жертвам, пострадавшим от их действий. Не так давно подобный закон приняли в Нью-Йорке.

Республиканцы же не захотели лишить полицию денег, а наоборот, призвали выделить департаментам штатов еще $7 млрд на переподготовку и переаттестацию сотрудников. Их законопроект предлагал фиксировать все случаи появления полиции в домах без предупреждения и строже наказывать силовиков за фальшивые отчеты.

В начале марта Палата представителей одобрила законопроект демократов, теперь на очереди Сенат. Для того чтобы документ лег на подпись президенту, за него должны проголосовать не только все 50 сенаторов-демократов, но еще и десять республиканцев. Сейчас стороны пытаются договориться о судьбе закона.

Позиция Байдена

Еще будучи кандидатом в президенты, демократ Джо Байден говорил о необходимости немедленно заняться решением проблемы жестокости полиции. Во время предвыборной кампании он обещал, что в первые же 100 дней в Белом доме он создаст специальную комиссию, которая займется надзором за работой силовиков.

Однако на минувшей неделе планы Байдена поменялись. Как стало известно американским СМИ, его администрация отказалась от создания такой комиссии, так как посчитала, что в ней нет смысла.

"[Создание] полицейской комиссии в настоящее время не обеспечило бы наиболее эффективной возможности для продвижения нашего основного приоритета в этой области", — заявила глава Совета по внутренней политике Белого дома Сьюзан Райс.

По ее словам, администрация по-прежнему хочет реформировать полицию, но считает, что наилучшим способом стало бы принятие прошлогоднего проекта демократов имени Джорджа Флойда.

Полиция продолжает стрелять

По данным The Washington Post, ежегодно полиция США убивает около 1 тыс. человек, что в среднем — три человека в день. Несмотря на попытки властей реформировать работу силовиков, в стране продолжают фиксировать все новые случаи, которые вызывают критику в адрес полиции.