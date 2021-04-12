Politico: Белый дом приостановил создание комиссии по надзору за полицией

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Белый дом приостанавливает выполнение предвыборного обещания президента Джо Байдена сформировать в течение первых 100 дней после инаугурации специальную комиссию по надзору за деятельностью национальной полиции. Об этом сообщается в заявлении главы Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс, обнародованном в воскресенье вечером на сайте газеты Politico.

"Основываясь на тесных и уважительных консультациях с партнерами в правозащитном сообществе, администрация приняла обдуманное решение о том, что [создание] полицейской комиссии в настоящее время не обеспечило бы наиболее эффективной возможности для продвижения нашего основного приоритета в этой области, каковым является принятие закона Джорджа Флойда в сфере обеспечения правопорядка", - говорится в этом заявлении, направленном изданию.

В июне прошло года на тот момент кандидат в президенты США от Демократической партии Байден под влиянием проходивших тогда в стране массовых акций протеста, вызванных фактическим убийством полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда, потребовал от Конгресса принятия незамедлительных мер для повышения качества работы сотрудников полиции. Он пообещал, в случае победы на выборах, в течение первых 100 своего пребывания у власти сформировать специальную комиссию, которая будет осуществлять надзор за работой полиции в стране. Теперь, как следует из заявления Райс, выполнение этого обещания в лучшем случае приостановлено.

По словам Райс, в администрации по-прежнему решительно поддерживают идею реформирования деятельности полиции, но считают, что наилучшей возможностью ее реализации является принятие законопроекта имени Флойда, одобренного в июне Палатой представителей Конгресса США. Законопроект, в частности, запрещает полицейским применять удушающие приемы и проводить обыски без ордера, ограничивает некоторые другие действия полицейских и усиливает подотчетность полиции при совершении ею предположительно неправомерных действий, особенно в отношении представителей национальных меньшинств.

Отказ - как минимум временный - от выполнения предвыборного обещания Байдена в администрации объяснили пожеланиями правозащитников, которые сочли, что деятельность спецкомиссии мало что даст в практическом плане (подобные комитеты создавались и ранее), но способно существенно замедлить процесс вступления в силу законопроекта имени Флойда. По мнению издания, решение Белого дома отложить вопрос о создании спецкомиссии "является наглядной демонстрацией того, как предвыборные обещания могут сталкиваться с реальностью практического управления и потенциально препятствовать [реализации] повестки президента".

Судебный процесс в Миннеаполисе

25 мая прошлого года полицейские Миннеаполиса при задержании Джорджа Флойда применили прием на удушение, вследствие которого тот через некоторое время скончался. Смерть афроамериканца вызвала многочисленные и массовые протесты по всей стране, чем воспользовались сторонники Демократической партии, обвинившие в произошедшем политику администрации президента-республиканца Дональда Трампа, добивавшегося переизбрания на второй срок. В настоящее время в Миннеаполисе проходит судебный процесс по делу бывшего стража порядка Дерека Шовина, применившего указанный удушающий прием в отношении Флойда. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.