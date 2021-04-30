Байден считает, что вердикт по делу Флойда предоставит возможность "восстановить душу" США

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Обвинительный вердикт по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда предоставляет возможность "восстановить душу" США. Такое мнение выразил в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия в связи с преодолением символического рубежа в 100 дней пребывания у власти в стране.

"Я думаю, многие из вас знают, что я, баллотируясь в президенты, говорил, что мы должны исцелить душу этой страны. Именно это мы должны сделать. И признание виновным убийцы Джорджа Флойда теперь предоставляет нам возможность добиться реального прогресса в деле восстановления души этой страны. У нас это получится. Мы можем действовать рационально, реформируя полицию, мы можем искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия", - подчеркнул Байден под громкие сигналы автомобилей.

В связи с пандемией нового коронавируса выступление главы государства проходило перед его сторонниками, находящимися в машинах. По подсчетам Белого дома, зрители приехали на 315 автомобилях. Они приветствовали высказывания президента звуковыми сигналами.

Американский лидер также заявил, что после 100 дней на своем посту с оптимизмом смотрит вперед. "Прошло всего 100 дней, но я должен сказать вам, что никогда еще я не был так оптимистичен в отношении будущего Америки. Америка снова на ходу", - подчеркнул Байден во время своей 22-минутной речи. Выступая перед сторонниками, президент кашлял и несколько раз тер глаза. Как пояснили американские СМИ, у Байдена сезонная аллергия и астма.

В начале выступления его несколько раз оборвали протестующие, требовавшие закрыть частные пенитенциарные учреждения. "Мы дадим вам микрофон. <...> Я согласен с вами. Я работаю над этим. Дайте мне еще пять дней", - отреагировал глава вашингтонской администрации, однако потом одного из продолжавших выкрикивать эти призывы протестующих увела охрана.

В конце выступления президент около 30 секунд потратил на попытку найти на трибуне свою защитную маску и позвал на помощь первую леди Джилл Байден, которая начала искать ее в папке с текстом выступления своего мужа. "Ищу свою маску, я в затруднении", - сказал глава государства в микрофон. Позже президент понял, что она все это время была у него в кармане.

О деле Флойда

Рассмотрение дела экс-полицейского Дерека Шовина в суде началось 8 марта. 20 апреля жюри присяжных признало его виновным по трем пунктам обвинения, включая убийство второй и третьей степени. Как отмечает "Фокс ньюс", хотя ему максимально грозит 40 лет тюрьмы, эксперты полагают, что, скорее всего, Шовина отправят за решетку на срок от 12 до 30 лет. Причем, согласно законодательству штата Миннесота, за примерное поведение его могут условно-досрочно освободить после того, как он отсидит две трети срока наказания.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.