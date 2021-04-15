Нация в заложниках. Кто мешает Байдену ужесточить контроль над оружием в США

Описание Президент США Джо Байден © AP Photo/Andrew Harnik

Джо Байден пытается сделать то, что не смог сделать Барак Обама и совсем не хотел делать Дональд Трамп. Нынешний президент США намерен ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране, где массовые убийства по-прежнему происходят с пугающей частотой и уже кажутся едва ли не обыденным явлением. Как и прежде, участниками и жертвами таких инцидентов становятся дети. Вот и на этой неделе в средней школе в Ноксвилле (штат Теннесси) один из старшеклассников устроил стрельбу и сам был убит подоспевшими на вызов полицейскими. В текущем году в США уже было зафиксировано два десятка массовых убийств (каждый раз не менее четырех погибших) с использованием огнестрельного оружия. Самыми громкими из них стали нападения на массажные салоны в Атланте (штат Джорджия) и стрельба у супермаркета в Боулдере (штат Колорадо), где в общей сложности были убиты 18 человек. Именно после этих трагедий Байден вспомнил о своих предвыборных обещаниях и объявил о новых мерах борьбы с вооруженной преступностью. Однако все это вызывает устойчивое, а потому особенно неприятное ощущение дежавю. В последние пару десятков лет все попытки демократов ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия наталкивались на непреодолимое сопротивление республиканцев, находящихся под влиянием могущественного "оружейного лобби". Национальная стрелковая ассоциация (НСА), насчитывающая более 5 млн членов, и Национальный фонд стрелкового спорта (НФСС) США тратят на предвыборные кампании кандидатов Республиканской партии миллионы долларов и пользуются их взаимной поддержкой. Сейчас они вновь заявили, что рассматривают инициативы Байдена как покушение на Вторую поправку к конституции, дающую американцам право на ношение оружия. Несложно предположить, что и на этот раз им удастся заблокировать в Конгрессе законопроекты, которые ограничивают торговлю винтовками и пистолетами. По старому сценарию Примечательно, что Байден подвергается нападкам не только справа, но и слева. Сторонники ужесточения контроля над огнестрельным оружием считают его усилия явно недостаточными. Недавний опрос, проведенный по заказу телекомпании ABC социологической службой Ipsos, продемонстрировал, что 57% американцев недовольны его политикой в этой области. В то же время исследование показало, что две трети граждан США считают борьбу с вооруженным насилием более важной задачей, чем сохранение в неприкосновенности права на владение оружием. Правда, и здесь мнения разделились почти строго по партийной принадлежности: если среди демократов за ужесточение контроля высказались девять из десяти опрошенных, то среди республиканцев таких набралось чуть больше трети.

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"Очевидно, что мы будем свидетелями все большего и большего числа трагических инцидентов с многочисленными жертвами в результате стрельбы, которые заставят Байдена предпринимать какие-то шаги", — заявил газете Politico Поу Мюррей, руководитель общественной организации "Альянс в поддержку действий Ньютауна". Она была создана в штате Коннектикут после того, как в декабре 2012 года психически неуравновешенный 20-летний Адам Лэнза расстрелял там в начальной школе "Сэнди Хук" двадцать детей и шестерых взрослых. Тогда же Обама учредил межведомственную комиссию по борьбе с вооруженным насилием, которую возглавил вице-президент Джо Байден. Ранее, работая в Сенате, последний внес весомый вклад в принятие двух важнейших законов 1993 и 1994 годов. Первый из них запретил продажу огнестрельного оружия бывшим уголовникам и установил общенациональную систему проверки покупателей в оружейных магазинах. А второй ввел 10-летний запрет на торговлю полуавтоматическими, или самозарядными, винтовками, которые в Америке еще называют штурмовыми за их внешнее сходство с военными образцами. Исследование, проведенное профессором Школы медицины Нью-Йоркского университета Чарльзом Димаджио, показало, что в этот период количество массовых убийств в США уменьшилось на 70%. Тем не менее продлить запрет в 2004 году не удалось из-за сопротивления республиканцев. К тому времени в США уже действовал ряд основополагающих законов в этой сфере, запрещающих, в частности, продажу автоматического оружия и пластиковых пистолетов, а также требующих от владельцев магазинов специальной лицензии на торговлю оружием. Кроме того, был определен минимальный возраст для владельцев длинноствольного (18 лет) и короткоствольного (21 год) оружия, установлены правила его открытого и скрытого ношения в разных штатах. Кстати, за все 16 лет работы в Вашингтоне я ни разу не видел человека (естественно, за исключением полицейских и сотрудников Секретной службы), у которого в кобуре на поясе висел бы пистолет, — в столичном округе Колумбия это запрещено. В начале 2013 года комиссия Байдена представила свой доклад, и вскоре Обама подписал указы, которые должны были повысить безопасность в школах и расширить межведомственный обмен информацией о потенциально опасных лицах, интересующихся огнестрельным оружием. Однако помимо этих полумер не было сделано ровным счетом ничего. Призыв президента к Конгрессу принять ряд законопроектов, в том числе о запрете на продажу многозарядных полуавтоматических винтовок и магазинов вместимостью более десяти патронов, был с ходу отвергнут республиканцами. Вероятность того, что и сейчас, спустя восемь лет, события будут развиваться по такому же сценарию, крайне велика. Лазейки остаются Выступая на прошлой неделе в Белом доме, Байден заявил, что в результате вооруженного насилия в США каждый день погибают в среднем 106 человек, что это стало уже "эпидемией" и является "позором на весь мир". В то же время все выдвинутые им предложения иначе как полумерами тоже назвать нельзя и проблему они не решат.

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Байден, в частности, поручил Минюсту разобраться, каким образом не допустить появления в продаже готовых наборов запчастей, из которых менее чем за полчаса можно собрать пистолет в домашних условиях. Министерству предстоит также решить, как остановить торговлю специальными прикладами, которые, по сути, превращают пистолет в короткоствольную винтовку. Помимо этого, правоохранительные органы могут быть наделены правом изымать по решению суда оружие у граждан, которые в силу каких-то обстоятельств временно представляют общественную опасность. Одновременно Байден сообщил о выдвижении на пост директора федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия кандидатуры Дэвида Чипмэна, считающегося давним противником "оружейного лобби". Пытаясь как-то оправдаться, Белый дом заявил, что это только первые шаги и далеко не все можно сделать с помощью президентских указов, а потому, мол, свое слово должен сказать Конгресс. Там же, точнее в Палате представителей, в марте были приняты сразу два законопроекта, направленные на ликвидацию лазеек в системе проверки покупателей оружия. Первый из них предусматривает, что подобные проверки теперь будут осуществляться не только в магазинах, но и при продаже в интернете и на оружейных ярмарках. Второй увеличивает срок проверок с трех до десяти дней, что позволит ФБР лучше изучить прошлое потенциальных покупателей. В Конгрессе есть еще и третий законопроект, который восстанавливает запрет на продажу полуавтоматических винтовок и магазинов большой емкости. Голосование по нему не проводилось, но в любом случае шансов на успех, как и у первых двух, немного. Все три документа могут надолго застрять в Сенате. Обе партии имеют там равное количество мест — по 50, и при необходимости большинство демократам обеспечивает вице-президент Камала Харрис, являющаяся председателем верхней палаты. В то же время для преодоления возможной обструкции наиболее спорных законопроектов требуется не менее 60 голосов, а заполучить себе в союзники с десяток республиканцев демократам едва ли удастся. Инструмент саморазрушения Исследования, проводившиеся корпорацией RAND, Колумбийским университетом в Нью-Йорке и рядом других авторитетных научных центров, показывают, что почти все шаги, предложенные администрацией Байдена, по отдельности малоэффективны. Однако в совокупности они могут улучшить ситуацию. В свое время Обама говорил, что такие меры "не позволят остановить все зло в мире, но, может быть, помогут спасти жизни некоторых людей". Примерно то же говорит сейчас Байден, но с ним согласны далеко не все.

Описание Участники митинга в поддержку ношения оружия, Ричмонд, США, 20 января 2020 года © AP Photo/Julio Cortez

Прикрываясь Второй поправкой, республиканцы и их союзники из НСА продолжают повторять свой излюбленный (в действительности совершенно демагогический) аргумент: "Стреляют не пистолеты, а люди". И дело здесь не только в очень важных для американцев правах и свободах, включая право на владение оружием. Цена вопроса — сотни миллионов долларов. Американцы — самая вооруженная нация в мире. По данным НФСС, в США у частных владельцев насчитывается примерно 434 млн "стволов": ружей, винтовок, пистолетов, револьверов — больше чем по одному на каждого жителя, включая младенцев и пожилых людей. "В действительности НСА сегодня превратилась в торговую ассоциацию оружейной промышленности, маскирующуюся под объединение любителей стрелкового спорта. На повестке дня этой организации стоит лишь одна цель — продажа как можно большего количества оружия", — считает основатель Центра политики против насилия и автор книги "Каждый пистолет нацелен на тебя" Джош Шугарманн. По его мнению, "в Америке сложилась уникальная ситуация: один продукт, предназначенный для потребителей, взял в заложники целую нацию". Из инструмента самообороны оружие превратилось в инструмент саморазрушения, оно уже не защищает, а уничтожает людей. Не допустить ошибки Примерно в то же время, когда США разбирались с инцидентами в Атланте и Боулдере, Россия с недоумением и легким ужасом наблюдала в прямом телеэфире за штурмом особняка в элитном подмосковном поселке Новые Вешки. Хозяин дома, собравший у себя целый оружейный арсенал, в течение нескольких часов отстреливался от спецназовцев, пока не погиб на чердаке. Во время операции ранение получил сотрудник Росгвардии и просто чудом больше никто не пострадал — соседи вовремя эвакуировались или отсиделись за закрытыми дверями.

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