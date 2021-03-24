CNN: стрелявший в Колорадо ранее был судим за нападение на одноклассника

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Открывший стрельбу в супермаркете в Боулдере (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек, Ахмад Алисса ранее привлекался к ответственности за нападение на одноклассника. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на судебные материалы и данные полиции.

По информации CNN, в ноябре 2017 года Алисса, которому на тот момент было 18 лет, напал на одного из своих одноклассников, ударив его по голове, повалив на пол и нанеся несколько ударов по лицу. Свидетели происшествия отмечали, что пострадавший не давал поводов для насилия. Сам Алисса позднее указал, что тот высмеивал его и допускал в его адрес расистские высказывания.

В марте 2018 года Алисса в суде признал себя виновным в нападении третьей (низшей) степени и был приговорен к условному наказанию сроком один год. Кроме того, судья обязал его провести 48 ч на общественных работах и пройти курс борьбы с приступами гнева.

По сведениям американских СМИ, в последнее время Алисса публиковал на своей странице в Facebook резкие высказывания в адрес сексуальных меньшинств, а также записи в поддержку ислама. По словам старшего брата стрелка, он всегда был "очень асоциальным" и мог иметь проблемы с психическим здоровьем, так как у него неоднократно наблюдались приступы паранойи.

21-летний Алисса в понедельник открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов города Боулдер, погибли 10 человек, в том числе полицейский. Позднее стрелявший был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени по 10 пунктам. Пока не уточняются мотивы подозреваемого. По мнению властей, у него не было сообщников.