Хронология инцидентов со стрельбой в США с 2016 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 марта 2021 года в городе Боулдер (шт. Колорадо) в результате стрельбы в супермаркете погибли как минимум 10 человек. Предполагаемый преступник задержан. Редакция ТАСС составила хронологию массовых убийств с применением огнестрельного оружия в США, жертвами которых становились 10 и более человек. ЧП 22 марта 2021 года стало 10-м по счету таким инцидентом, зафиксированным за последние пять лет (2016-2021).

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида, США) 29-летний американец Омар Матин, сын выходцев из Афганистана, открыл огонь в ночном клубе для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации Pulse (с англ. "пульс"). В результате погибли 49 посетителей и сотрудников заведения, еще 53 человека получили ранения. Нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка. По данным агентства Reuters, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

1 октября 2017 года в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) в результате стрельбы на фестивале музыки в стиле кантри Route 91 Harvest возле гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay погибли 59 человек, еще более 500 получили ранения. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа Mandalay Bay вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия полицейских. Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем массового расстрела людей в новейшей истории США. В августе 2018 года полиция завершила расследование обстоятельств трагедии, однако следователи так и не смогли установить, что именно побудило Пэддока совершить массовое убийство.

5 ноября 2017 года мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас (США). В результате инцидента погибли 26 человек, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник покончил с собой, полицейские обнаружили его тело в автомобиле на границе с соседним округом. Стрелком оказался 26-летний Девин Келли, который ранее служил в ВВС США, но в 2014 году был уволен за неуставное поведение и приговорен к заключению сроком на 12 месяцев.

14 февраля 2018 года в результате стрельбы в старшей школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида) погибли 17 человек, еще 14 пострадавших были госпитализированы. Преступником оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был задержан полицией. 15 февраля 2018 года американские власти предъявили ему обвинения в 17 умышленных убийствах. Судебный процесс неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса, по состоянию на март 2021 года сроки его проведения не объявлены.

18 мая 2018 года в результате массового расстрела, произошедшего в одной из школ Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США), погибли 10 человек - девять учеников и один преподаватель. Огонь открыл учащийся школы, 17-летний Димитриос Пагуртис. Преступник применял дробовик и пистолет 38-го калибра. Полиции удалось задержать Пагуртиса, ему было предъявлено обвинение в тяжком убийстве и грозила смертная казнь, однако в марте 2020 года эксперты-медики признали его неспособным предстать перед судом.

27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), погибли 11 человек. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападавший - 46-летний Роберт Боуэрс - был ранен и взят под стражу. Всего ранения в результате инцидента получили шесть человек, включая четырех полицейских. Прокуратура выдвинула в отношении Боуэрса обвинения в уголовных преступлениях и преступлении на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь. Судебный процесс еще не начался.

8 ноября 2018 года в городе Саузенд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния) в результате инцидента со стрельбой в заведении Borderline Bar & Grill погибли 13 человек, включая нападавшего и одного полицейского. По сообщениям СМИ, вооруженный мужчина вошел в бар и сделал около 30 выстрелов по находившимся там людям. Стрелок покончил с собой.

31 мая 2019 года в результате стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США) погибли 12 человек. Четверо пострадавших были госпитализированы. Полицейские во время перестрелки ранили подозреваемого в нападении, впоследствии он умер от полученных ранений. Нападавшим оказался 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич. По данным СМИ, его уволили, после чего он решил отомстить. Как сообщили стражи порядка, погибшие были его коллегами по работе.

3 августа 2019 года в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы на территории торгового центра Cielo Vista погибли 22 человека, более 20 получили ранения. Стрелявший - 21-летний Патрик Крузиус - был арестован. Полиция квалифицировала это преступление как продиктованное расовой ненавистью, поскольку незадолго до трагедии задержанный разместил в соцсетях четырехстраничный манифест, содержащий расистские идеи. В октябре 2019 года Крузиус заявил о своей невиновности, летом 2020 года его адвокаты указывали на тяжелые психологические проблемы подопечного. Прокуроры намерены добиваться смертной казни. Дата начала суда по состоянию на март 2021 года еще не назначена.