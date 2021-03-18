Открывшему стрельбу в Джорджии предъявили обвинения в убийстве

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Власти США предъявили мужчине, открывшему во вторник стрельбу в нескольких массажных салонах в штате Джорджия, обвинения в убийстве восьми человек. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на полицию.

По ее данным, 21-летнему Аарону Лонгу предъявлены обвинения в убийстве по восьми пунктам. Кроме того, ему инкриминируется нападение при отягчающих обстоятельствах. В настоящий момент он содержится в следственном изоляторе неподалеку от Атланты. Как ожидается, в четверг он может предстать перед судом.

Как заявил в среду на пресс-конференции начальник полицейского управления Атланты Родни Брайант, власти не исключают, что инциденты со стрельбой можно рассматривать как преступления на почве ненависти. При этом он отметил, что пока рано с уверенностью говорить об этом. Шесть из восьми погибших были выходцами из стран Азии.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с главой Минюста и директором ФБР произошедшее в штате Джорджия. По словам американского лидера, мотивацию стрелявшего "еще предстоит установить".

Во вторник полиция задержала Лонга, который совершил нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте и ее окрестностях. Он признал вину. Погибли в общей сложности восемь человек, еще один пострадал. По словам задержанного, расовая принадлежность погибших не была причиной стрельбы.