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США не прекратят оказание гуманитарной помощи Судану

Как пояснил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, решение о приостановке финансовой помощи не затрагивает оказание помощи жителям Судана по гуманитарной линии

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Власти США не прекращают оказание гуманитарной помощи Судану в связи с переворотом в этой стране. Это пояснил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

В понедельник Вашингтон объявил о решении заморозить финансовую помощь Судану в связи с переворотом в Хартуме. Речь шла об экономической поддержке объемом $700 млн. Эти средства предназначались для содействия демократическим преобразованиям в Судане.

Как пояснил во вторник Прайс, упомянутое решение о приостановке финансовой помощи не затрагивает оказание помощи жителям Судана по гуманитарной линии. "Мы всегда разграничиваем двустороннюю помощь и гуманитарную помощь. Последняя категория связана с поддержкой людей, в данном случае - жителей Судна. <...> Гуманитарная помощь не подпадает под нынешнюю паузу в оказании [экономической] помощи", - сказал он.

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