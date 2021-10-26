США с партнерами выработают общую позицию по Судану

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются выработать с зарубежными союзниками и партнерами общую позицию по Судану в свете военного переворота в этой африканской стране. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он уточнил, что телефонные консультации по ситуации в Судане провел в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы находимся в контакте со своими союзниками и партнерами по всему миру, в том числе в Европе и других точках земного шара. Звонки состоялись у госсекретаря. Ряд звонков был у спецпредставителя [США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтмана]. <...> Мы сможем отчитаться о переговорах госсекретаря [позднее]", - заявил Прайс.

По его свидетельству, США стремятся к выработке "общей позиции с союзниками и партнерами". "Считаю, что вы видели по крайней мере первоначальное появление общей позиции <...>. Есть решительное осуждение захвата [власти] военными. Есть широкий призыв к восстановлению переходного правительства во главе с гражданскими лицами", - пояснил Прайс.

"Приоритетом руководства данного ведомства, - отметил дипломат, - является совместная с международным сообществом работа с целью добиться того, чего мы хотим видеть - немедленного освобождения всех политических деятелей, задержанных в связи с нынешними событиями, полного восстановления переходного правительства во главе с гражданскими лицами, а также отказа от какого бы то ни было насилия в отношении участников мирных акций протеста <...>". "И мы решительно осуждаем недавние сообщения о насилии в отношении участников мирных акций протеста", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.