США заявили, что готовы к прямому контакту с военными путчистами Судана

Его попросили уточнить, состоялось ли уже у американского правительства взаимодействие с суданскими военными. Прайс ответил отрицательно. "Мне не известно ни о каких переговорах с военным руководством после имевших место событий <...> в Хартуме", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Одновременно он отметил, что Вашингтон готов к контакту с суданскими военными. "Если мы будем чувствовать, что было бы конструктивно и полезно для достижения тех целей, которые мы ставим с [зарубежными] партнерами - восстановления демократических чаяний суданского народа, переходного правительства во главе с гражданскими лицами, - если мы сочтем, что это прямое взаимодействие с военным лидером [Судана] было бы полезным, то мы бы не увиливали от этого. Но на данном этапе мы этого не делали", - подчеркнул дипломат.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.